Posibles alineaciones del Panathinaikos y del Betis en la Europa League

12 MAR 2026 - 08:32h.

A Grecia viajan los mismos que a Getafe

Manuel Pellegrini, en teoría, volverá a usar su once de gala en la Europa League

El primer asalto de una eliminatoria que promete ser apasionante. El Betis visita este jueves al Panathinaikos en la ida de los octavos de final de la Europa League con el objetivo de lograr un resultado que, si no puede certificar el pase, sí deje encarrilado el mismo de cara a la vuelta en Sevilla.

Para ello, Manuel Pellegrini ha viajado a Grecia con los mismos que a Getafe, pero con la idea bastante diferenciada. Si ante los azulones el chileno quiso reservar a gran parte de sus jugadores, ante los de Rafa Benítez utilizará a sus mejores piezas e intentará que todo quede resuelto antes de cualquier susto en LA Cartuja.

¿Cuál será el once del Panathinaikos ante el Betis?

Para ello, el Betis deberá superar a un rival que, posiblemente, vive su mejor momento de la temporada. Dirigidos por Rafa Benítez, los griegos han encontrado regularidad en su juego y buenos resultados, situación que les permite ser un poco más optimistas ante un equipo al que colocan entre los favoritos de la competición.

Cuenta Benítez con el delantero Andreas Tetteh como principal aval de su propuesta tras su incorporación en el mercado invernal desde el Kifisias y convertirse desde entonces en la base del ataque del Panathinaikos con tres tantos en la liga griega y otros tantos en competición europea.

El técnico madrileño cuenta con las importantes bajas por sanción de Javi Hernández, Anastasios Bakasetas y el defensor franco-argelino Ahmed Touba; lo que le obligará a recomponer su once sin renunciar a su apuesta de control defensivo y transiciones rápidas.

Los centros laterales y las jugadas a balón parado serán clave en el juego de los griegos y, en contrapartida, uno de los aspectos más a vigilar por los de Pellegrini por ser una de las facetas en las que más daño han recibido en la presente campaña.

En estas, el once griego estaría formado por: Lafont; Katris, Jedvaj, Gnezda Zerin; Calabria, Kontouris, Sissoko, Kyriakopoulos; Taborda, Zaroury y Tetteh.

¿Qué once presentará el Betis en Grecia?

Por su parte, el Betis llega con algunas dudas tras la derrota en Getafe y el empate inesperado ante el Sevilla. A pesar de ello, Manuel Pellegrini no quiere alarma alguna y entiende que, ahora sí, arranca el momento en el que se debe decidir la temporada bética.

Sin Sofyan Amrabat aún, Pellegrini continuará con el plan de rotaciones iniciado ante el Getafe y aunque Pau López podría tener su oportunidad, todo apunta a un once muy reconocible en Grecia.

Ruibal, Natan, Diego Llorente y Ricardo Rodríguez formarían la zaga titular del Betis con Marc Roca, Fidalgo y Fornals dando equilibrio en el centro. En las bandas, Manuel Pellegrini espera recuperar toda la velocidad y electricidad de Abde y Antony, algo más descansado, y arriba confía en la inteligencia del Cucho Hernández para anotar.

Con ello, el previsible once bético es: Pau López; Ruibal, Llorente, Natan, Ricardo; Marc Roca, Fidalgo, Fornals; Antony, Abde y Cucho Hernández.