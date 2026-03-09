Pepe Jiménez Sevilla, 09 MAR 2026 - 21:01h.

El dineral que puede ingresar el Betis si elimina al Panathinaikos en la Europa League

Seitaridis jugó en el Atlético de Madrid en 2009

Han pasado ya algunos años desde que Seitaridis jugó en LALIGA EA Sports, pero su nombre, por particular, aún no se ha olvidado en España. Retirado en 2014, el exfutbolista sigue de cerca al Panathinaikos, su equipo, y ha mandado un mensaje antes de la cita en Europa League ante el Betis: "Podemos llegar a la final".

En una entrevista recogida por la web griega Paopantou, el exfutbolista ha dejado claro que, bajo su punto de vista, el rival más complicado en la Europa League, al menos en el cuadro del Panathinaikos, es el Betis. "Disculpen, entre el Betis, el Braga y el Ferencváros, ¿cuál es el equipo más difícil?", dice antes de indicar que, si son capaces de eliminar a los de Pellegrini, pueden llegar a la final.

"Si el Panathinaikos supera al Betis, podría tener un curso similar al del Olympiacos... ¿Cómo empezó el Olympiacos? Entonces, ¿por qué no pueden lograrlo si el Panathinaikos logra el pase con fuerza?", comenta.

El exfutbolista, en este mismo sentido, defendió a Rafa Benítez, actual técnico del Panathinaikos, y recordó que "él era buen entrenador antes, solo necesitaba tiempo para jugar así".

Seitaridis, un campeón de Europa que pasó por el Atleti

Campeón de Europa con Grecia en aquella mágica Eurocopa disputada en Portugal, Seitaridis trabaja actualmente en la cantera del Panathinaikos tras una larga carrera que tuvo una pequeña parada en España.

En el verano de 2006 llegó al Atlético de Madrid, club con el que jugó 73 encuentros y anotó un tanto. Su periodo en LALIGA duró tres años, donde posiblemente solo fue regular en el primero, ya que sus dos últimos cursos estuvo condicionado por las lesiones, que le evitaban jugar habitualmente.

Un hombre que bien conoce el fútbol y que, parece, tiene claro que el gran duelo para su equipo será ante el Betis.