Marc Bartra abre la puerta del Betis a Fabián Ruiz

Loren, agente de Fabián Ruiz, adelanta que "está en su mente" volver al Betis

Tuvo que marcharse al Elche para crecer como futbolista y a día de hoy es uno de los mejores mediocampistas españoles en la actualidad. Hablamos de Fabián Ruiz, exjugador del Betis y hombre que, tal y como ha comentado este lunes su agente, tiene claro que algún día volverá a jugar en el Benito Villamarín: "No será con 38 años, sino antes".

En una amena charla vivida este lunes en Libre y Directo, Loren, representate de Fabián Ruiz y ex del Betis, reconocía que, en la mente del mediocampist "siempre está volver" al club verdiblanco, dejando claro además que no será un simple retiro. "No será con 38 años, sino algún año antes".

"Sabiendo como es, no pondrá mensajes ni utilizará las redes sociales para dejarse querer. Cuando llegue el momento, se hará", añadía el citado agente en la entrevista al ser cuestionado por la posibilidad de volver a verle con la camiseta del Betis.

Fabián nunca escondió su deseo

Estas palabras no hacen, sin embargo, más que confirmar el deseo que Fabián Ruiz siempre ha expresado. Cabe recordar que el pasado mes de noviembre, durante una rueda de prensa con la Selección, el centrocampista comentó que "no me escondo, soy bético. Para mí es una alegría. Siempre he dicho que me gustaría volver algún día. No sé cuándo, pero siempre he dicho que me gustaría acabar mi carrera en mi casa, en mi equipo. Esperemos que se pueda cumplir".

"Intento siempre ver al Betis cada vez que puedo. Soy aficionado y socio, y me alegro de todo lo bueno que le pase. Llevamos varias temporadas muy buenas, entrando en Europa, con jugadores de muchísima calidad y un futbol bonito, y eso e s mérito de Manuel Pellegrini. Lleva muchos años aquí en el club y nos ha dado muchísimas alegrías a todos los béticos", decía entonces poco antes de conocerse la renovación del entrenador chileno.

Fabián, de momento, suma 29 años y si su intención es volver antes de los 38... parece que aún habrá que esperar algún curso más para volver a disfrutar de su fútbol como verdiblanco.