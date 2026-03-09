Álvaro Borrego 09 MAR 2026 - 16:04h.

El Betis nunca ha ganado en Grecia, donde sumó un empate en 2018 y una derrota en 2026

El dineral que puede ingresar el Betis si elimina al Panathinaikos en la Europa League

El Real Betis visita al Panathinaikos en busca de dar el primer golpe en la eliminatoria. Los verdiblancos, ante el imperativo de desquitarse del sabor agridulce de LALIGA, tratarán de hallar en Grecia algo que no han conseguido jamás. Vencer por primera vez en territorio heleno supondría un paso de gigante para acariciar los cuartos de final de la Europa League, una ronda a la que tampoco ha llegado en su historia. Un empate y una derrota son sus resultados en el país griego, donde ni siquiera ha logrado marcar gol.

No hay que remontarse mucho tiempo atrás para vislumbrar la primera vez que el Real Betis visitó Grecia. Ese primer precedente ocurrió en la fase de grupos de la Europa League 2018/19, todavía sin Manuel Pellegrini en el banquillo. El por entonces conjunto dirigido por Quique Setién empató a cero en Atenas contra el Olympiakos, al que sí logró ganar en el partido disputado en el Benito Villamarín, gracias al solitario gol de Sergio Canales. La segunda y última visita -hasta ahora- al país heleno se produjo hace tan solo unas semanas, en la liguilla de este mismo torneo, cuando los verdiblancos perdieron 2-0 en Salónica ante el Paok a causa de los goles de Zivkovic y Giakoumakis.

Para lograrlo Manuel Pellegrini dispondrá de una alineación de garantías, con jugadores con piernas frescas tras dosificar fuerzas en Getafe. Todavía sin Isco ni Amrabat, que sí podría estar en la vuelta, pero con Pablo Fornals o Antony en plenitud de condiciones.

Esta será la séptima vez en la que el Betis dispute los octavos de la Europa League -o de su antecesora, la Copa UEFA-, ronda en la que fue apeada en los seis precedentes anteriores: 1995/96 (Girondins de Burdeos), 1998/99 (Bolonia), 2005/06 (Steaua Bucarest), 2013/14 (Sevilla FC), 2021/22 (Eintracht Fráncfort) y 2022/23 Manchester United. Ahora, fantaseando con ser uno de los candidatos al título, el conjunto verdiblanco busca romper sus propio techo de cristal en la competición.