Pepe Jiménez Sevilla, 09 MAR 2026 - 17:15h.

La razón por la que Antony fue suplente en el Getafe - Betis

Nunca nada es imposible, pero la vuelta de Antony a la selección de Brasil parece altamente complicada. Tras la grave lesión de Rodrygo, que no podrá estar en el Mundial, Carlo Ancelotti necesitaba a un nuevo hombre de ataque para su equipo y las últimas informaciones llegadas desde dicho país parece que dejan al jugador del Betis con pocas opciones.

Según cuenta Globo, Carlo Ancelotti tiene preparada su prelista para la convocatoria que anunciará este próximo martes y actualmente los principales favoritos para el entrenador italiano serían Neymar, Endrick, Igor Thiago y Rayan, futbolista que actualmente va sumando méritos en la Premier League.

Esto no significa, ni mucho menos, que Antony no esté en la prelista o que no tenga opciones de ser convocado, pero sí adelanta que los principales favoritos para el exentrenador del Real Madrid son los anteriormente mencionados, que viajará para ver al Santos -sin Neymar- justo antes de anunciar su última convocatoria previa al Mundial.

Antony no tirará la toalla

Sea cual sea la decisión del seleccionador de cara a las citas ante Francia y Croacia, Antony no piensa rendirse y es que una de las razones que le llevó a apostar por el Betis el pasado verano era el protagonismo que podía tener para ir al Mundial.

El extremo bético tendrá, previsiblemente, hasta el 19 de mayo -momento en el que anunciará la lista definitiva- para convencer a Carlo Ancelotti y en su cabeza está exprimirse al máximo -a pesar de sus conocidas molestias de pubis- para intentar ganarse un hueco en la cita veraniega.

No parece que la tarea vaya a ser sencilla, pero si de algo entiende Antony desde que llegó a Sevilla es de recuperación, lucha y, por encima de todo, una capacidad para rendir que muchos creían que había sido borrada de su figura.