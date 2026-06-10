Redacción ElDesmarque Madrid, 10 JUN 2026 - 13:02h.

Tetsushi Kakuda ha desgranado los principales problemas de la unidad de potencia japonesa

La curiosa forma que tiene Aston Martin para hacer el 'Radio Check' con el coche de Fernando Alonso: "Zanahorio"

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Tetsushi Kakuda, uno de los principales responsables del proyecto Honda, ha desgranado los detalles técnicos de los problemas que están marcando la alianza de la fábrica japonesa con Aston Martin como motorista en una entrevista para SoyMotor. El Gran Premio de Mónaco fue algo mejor para la escudería británica ya que pese al pobre rendimiento de la unidad de potencia de los de Sakura, Fernando Alonso consiguió acabar 10º. El piloto asturiano realizó un domingo perfecto y, gracias a los numerosos abandonos y penalizaciones que hubo durante la carrera, obtuvo el primer punto de la temporada.

La gestión de la energía ha sido uno de los principales problemas

Kakuda, responsable de Honda Fórmula 1, explicó que uno de los grandes contratiempos que sufrió la fábrica japonesa fue en la electrificación de la normativa de 2026. La importancia del sistema híbrido es prácticamente la misma que la del motor de combustión interna y eso ha variado muchos de los mecanismos de trabajo para operar una unidad de potencia. "El aumento de la electrificación, con una relación entre motor de combustión y sistema de recuperación de energía 50/50, ha hecho que las operaciones sean significativamente más complejas", confesó el nipón.

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La polémica relación de compresión y el combustible sostenible también perjudicaron a Honda

Dos de los problemas que también lastraron a Honda en la creación de su unidad de potencia fueron la relación de compresión y el combustible sostenible. Sobre el primer aspecto, la nueva reglamentación cambió la relación de compresión del motor y eso afectó en la eficiencia térmica y al proceso de combustión. "Nos han obligado a revisar completamente el concepto de combustión del motor, lo que ha supuesto un gran reto", explicó Kakuda. Respecto al combustible sostenible, ha sido un apartado que ha hecho que Honda se replantee su filosofía de diseño ya que aunque el motor sea un V6 híbrido, no funciona de la misma manera que las unidades de potencia de 2025 o de normativas previas en las que los japoneses si que habían destacado.

Honda admite de manera oficial que llegó tarde al desarrollo de los motores de 2026

Más allá de los contratiempos que hayan ocurrido en la fábrica japonesa y los detalles técnicos que hayan lastrado a los de Sakura durante la fabricación del motor para la nueva reglamentación, el verdadero problema ha sido que Honda llegó con retraso y muchas desventajas a esta normativa. Cuando en 2021 anunciaron que dejaban la Fórmula 1, HRC redujo la estructura destinada a este proyecto y su regreso, que no se anunció hasta 2023 mientras que nuevos fabricantes como Audi lo habían hecho en 2022, fue muy difícil. "

Tuvimos que reconstruir el equipo de desarrollo y el tiempo necesario para hacerlo significó que dispusimos de menos tiempo y menos recursos para desarrollar la nueva unidad de potencia. Eso ha tenido un impacto", aclaró Kakuda. El 'ADUO', el nuevo sistema implementado por la FIA y la Fórmula 1 para que los motores con peor rendimiento puedan recuperarse, es al clavo ardiendo al que se agarran Honda, Aston Martin y Fernando Alonso para mejorar el rendimiento del AMR26.