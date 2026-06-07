Kimi Antonelli también vence en Mónaco con el mejor resultado de 2026 para Fernando Alonso

Joaquín Anduro Agencia EFE 07 JUN 2026 - 17:52h.

Antonelli es aún más líder del Mundial de F1

La rajada de Fernando Alonso, harto de la reglamentación: "La peor generación de coches que he conducido en Mónaco"

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El Gran Premio de Mónaco ha servido para que Kimi Antonelli logre un nuevo triunfo y sea aún más líder del Mundial de Fórmula 1 en una accidentada carrera que acabó con bandera roja y con Carlos Sainz entre los pilotos que tuvieron que abandonar. Mejor suerte corrió el otro español, Fernando Alonso, que se recuperó de los problemas sufridos durante el fin de semana y concluyó en 11ª posición, su mejor resultado de la temporada.

Antonelli, de 19 años, logró su quinta victoria en la F1, la quinta (seguida) del curso, al anotarse en el circuito urbano de Montecarlo una carrera alocada en su tramo final -con dos coches de seguridad, una interrupción con bandera roja y una resalida desde la parrilla, a falta de ocho vueltas- que el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) acabó segundo y el francés Isack Hadjar (Red Bull), tercero.

El mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Cadillac), que está siendo investigado, concluyó 10º, una posición que, de confirmarse, supondría el primer punto del año para la última escudería en entrar en el Mundial; en una prueba que el argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó en 15ª posición