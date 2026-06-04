Ferrari hipoteca su presente y su futuro: 100 millones entre Leclerc y Hamilton

Redacción ElDesmarque Madrid, 04 JUN 2026 - 10:30h.

La escudería italiana es el equipo que más gasta en salarios de toda la parrilla

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Ferrari anunció de manera oficial la ampliación de contrato de Charles Leclerc para las próximas temporadas y el equipo italiano pasará a ser la escudería que más gaste en el salario de sus pilotos de toda la parrilla. El anuncio de la renovación llega en la semana de la carrera de Mónaco, Gran Premio de casa para Leclerc y eso ha supuesto un movimiento estratégico para los de Maranello en el mercado de pilotos. De esta manera, en la previa de uno de los fines de semana donde más opciones tienen de batir a Mercedes, confirman que el vínculo entre el monegasco y ellos está más fuerte que nunca.

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Según informa RacingNews365, los del Cavallino Rampante han aumentado el sueldo del 16 de Ferrari y esto le coloca como el tercer piloto con el mejor salario de la parilla, tan solo por detrás su compañero Lewis Hamilton y el mejor pagado del mundial, Max Verstappen. La cantidad de dinero que el equipo italiano destinará al sueldo de sus pilotos llegará a las nueve cifras, una suma récord en la historia de la Fórmula 1.

Ferrari gastará más de 100 millones de euros anuales en el salario de sus pilotos

Con la renovación de Charles Leclerc, Ferrari gastará más de 100 millones de euros anuales en el salario de sus pilotos. El monegasco cobraba 34 millones y tras la ampliación de contrato su sueldo estará cerca de la media centena. En el otro lado del garaje, Lewis Hamilton tiene un salario estimado de alrededor de 60 millones de euros y haciendo la suma, la escudería italiana superaría las nueve cifras simplemente en sueldos, siendo el primer equipo de la parrilla en hacerlo.

Max Verstappen sigue siendo el mejor pagado de la parrilla

La segunda escudería que más gasta en salarios de toda la Fórmula 1 es Red Bull, pero es un dato que tiene trampa ya que la mayoría de esa suma va dirigida a un miembro del equipo: Max Verstappen. El neerlandés cobra 70 millones de euros y es el piloto mejor pagado de toda la parilla, mientras que su compañero Isack Hadjar con tan solo una temporada y cinco carreras de experiencia, tiene 5 millones de euros de sueldo.