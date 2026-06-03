El espectacular detalle de la decoración de Aston Martin que Fernando Alonso llevará en Mónaco

Redacción ElDesmarque Madrid, 03 JUN 2026 - 12:42h.

Los colores de la decoración variarán con la luz solar y el ángulo de visión

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Aston Martin ha anunciado la decoración especial que los monoplazas de Fernando Alonso y Lance Stroll llevarán durante el Gran Premio de Mónaco de este fin de semana y esta esconde un detalle nunca antes visto en un coche de Fórmula 1. La 'livery' es una colaboración con Maaden, una minera saudí y uno de los socios principales de los de Silverstone. La escudería británica ha publicado un vídeo en sus redes sociales para anunciar la nueva decoración y en el comunicado oficial de su página web ha revelado las características de los materiales usados y el peso de estos podría modificar el rendimiento del coche.

El espectacular detalle de la decoración de Aston Martin para el Gran Premio de Mónaco

La 'livery' que los monoplazas de Aston Martin llevarán durante el Gran Premio de Mónaco es única. El color cobre implementado para esta carrera variará según el ángulo de visión y como impacte la luz solar en el coche. El equipo inglés ha anunciado la decoración con un vídeo espectacular donde sale Fernando Alonso conduciendo su coche por los paisajes de Arabia Saudí y en el mismo post se observa como la luz de los rayos y el sol que salen en el vídeo hacen que el color de la decoración cambie. Está inspirada en el 'Rojo Andrómeda', una opción de pintura muy exclusiva con el mismo efecto y que Aston Martin ofrece con los hiperdeportivos de producción limitada como el Valour y el Valhalla.

Un detalle a tener en cuenta y que podría modificar el rendimiento del Aston Martin es que las capas del material usado para crear ese efecto añaden peso al coche y por ese motivo se han colocado en zonas seleccionadas a conciencia. Nunca antes se había usado un material de este estilo y la escudería británica ha decidido utilizarlo en el morro y la capa motor del AMR26, apartados cruciales en la aerodinámica y en el rendimiento de un monoplaza.