Alberto Cercós García 28 MAY 2026 - 09:58h.

Pedro de la Rosa sabe de primera mano lo mal que funciona el AMR26, y por eso alucina con el nivel de Fernando Alonso

Alpine se viste de lujo con Gucci: el histórico acuerdo de la marca para aterrizar en la F1

Compartir







Fernando Alonso volvió a firmar una actuación notable en el Gran Premio de Canadá pese a las enormes limitaciones del AMR26, un monoplaza claramente inferior en velocidad punta respecto a sus rivales. El asturiano arrancó desde la 19ª posición en una carrera marcada por las condiciones cambiantes y la estrategia con neumáticos intermedios, y protagonizó una remontada llena de adelantamientos al límite en las primeras vueltas. En un trazado donde la tracción y la capacidad para calentar rápido los neumáticos marcaron diferencias, Alonso volvió a sacar petróleo de un coche que, según Aston Martin, pierde cerca de 20km/h en recta frente a los mejores.

Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin y comentarista durante el fin de semana, no ocultó su admiración por la actuación del bicampeón del mundo. "Adelanta a coches y se mete por donde no hay espacios. Como siempre, saca partido a un coche muy limitado en muchas cosas", aseguró en DAZN tras analizar la salida de Fernando. De la Rosa destacó especialmente la inteligencia y la agresividad controlada del español en los primeros giros, donde aprovechó el caos provocado por las diferentes estrategias de neumáticos y las dificultades de visibilidad para ganar posiciones. "Sale 19º, empieza a recuperar, no tira la toalla pese a luchar contra coches más rápidos", añadió.

De la Rosa alucina con el nivel de Fernando Alonso

La carrera dejó claro, una vez más, que Alonso sigue marcando diferencias incluso en circunstancias adversas. Mientras pilotos como los dos McLaren o Carlos Sainz también apostaron por los intermedios en la salida, el ovetense volvió a destacar por su capacidad para arriesgar y leer la carrera antes que nadie. "Te estás jugando el pellejo porque adelantar no es tan fácil, pero adelantar con un coche más lento es aún más complicado", resumió De la Rosa. Aston Martin continúa lejos de los equipos punteros en rendimiento puro, pero actuaciones como la de Canadá mantienen viva la sensación de que Fernando Alonso sigue siendo uno de los pilotos más determinantes de toda la parrilla.

"Adelanta a coches y se mete por donde no hay espacios. Como siempre, saca partido a un coche muy limitado en muchas cosas y, en estas primeras curvas, donde la velocidad punta no es tan importante y donde lo que realmente cuenta es la picardía, el calentar el neumático y buscar los huecos que no existen, pues él lo hace como un campeón. No hay más que comentar. Realmente, es alucinante que con el coche actual y las limitaciones que tenemos, Fernando haga esto. Es verdad que los dos McLaren salían con intermedios, Carlos también, pero tiene mucho mérito. Lleva un coche 20km/h más lento en las rectas", resumía.