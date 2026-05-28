Ángel Cotán 28 MAY 2026 - 08:22h.

El exportero internacional pone de ejemplo a otro gigante europeo como el PSG

Santi Cañizares muestra la artimaña electoral de Florentino Pérez en el Real Madrid: "No se le escapa"

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El Real Madrid cerró una temporada muy gris con goleada ante el Athletic Club, pero el partido de los despachos se sigue jugando. Enrique Riquelme y Florentino Pérez batallan por la presidencia merengue con dos campañas bien diferenciadas. Los socios deberán elegir mientras escuchan proyectos y promesas de nuevos fichajes. Aunque Santi Cañizares tiene claro cuál sería el que podría cambiar al equipo merengue y aún nadie ha propuesto.

En su última intervención en El Partidazo de COPE, el que fuera portero internacional analiza la posición del Real Madrid en el mercado. Cañizares pone el foco en las elecciones a la presidencia tras escuchar las propuestas de ambos candidatos. Y echa en falta una cosa que, como ocurrió con el PSG, podría cambiar al club madridista.

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Santi Cañizares avanza el fichaje estructural que cambiaría al Real Madrid

El ahora tertuliano puso el foco en el modelo de mercado que viene siguiendo el Real Madrid en las últimas temporada. Santi Cañizares aboga por profesionalizar la entidad: "Se habla de que Florentino interviene activamente en los fichajes. Y yo creo que ahí es donde puede dar un cambio. Decir, 'oye, yo voy a profesionalizar el club; yo voy a traer a gente profesional de la dirección deportiva y de la gestión'".

La contratación de un profesional de la dirección deportiva ya cambió el éxito deportivo de otros clubes, aunque el exportero pone un ejemplo concreto: "Tenemos el ejemplo del PSG. Era un equipo que fichaba con dinero, con dinero, con dinero... y ahí no pasaba nada nunca. No llamaba la atención más que lo que cobraban y las estrellas que tenían. Cuando fichó a Luis Campos, que es uno de los mejores gerentes, directores deportivos como lo queramos llamar, de los clubes de fútbol, el equipo cambió completamente".

Por último, Santi Cañizares finaliza esta reflexión poniéndose en la piel del socio del Real Madrid y de los candidatos a la presidencia: "Plenos poderes para el entrenador, elección ideal para el entrenador y el equipo ya ganando la Champions. Eso es algo que, al que le gusta el fútbol de verdad y el que analiza de verdad el Real Madrid, lo echa en falta con la dirección de Florentino Pérez. ¿Por qué no Riquelme introduce esa situación? Es decir, vamos a tener algo muy profesional y ellos elegirán. Yo no soy nadie para elegir un fichaje, quién tiene que entrenar en el Real Madrid y quién tiene que jugar en el Real Madrid. Los profesionales tienen que decirme quiénes son y yo hacer el esfuerzo por contratarlos".