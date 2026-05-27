Celia Pérez 27 MAY 2026 - 12:33h.

Desvela el proyecto que tiene en mente en Valdebebas

Enrique Riquelme responde a la vinculación de su candidatura en el Real Madrid con Pedro Sánchez: "Es deporte"

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Enrique Riquelme, candidato a las elecciones a la presidencia del Real Madrid, ha presentado este miércoles su plan social para el club. En medio de toda expectativa que está suscitando estos días su candidatura, el empresario alicantino ha desvelado el gran proyecto que tiene en mente para Valdebebas, entre lo que destaca un pabellón para baloncesto y conciertos, recintos con campos de fútbol para los socios, un centro acuático, pistas de pádel. Todo ello definido como 'Ciudad del Socio'.

"Los socios del Real Madrid son 100.000 personas y no todos tienen abonos y esos derechos. En los días de partido, el hotel de esa zona tendrá tarifa reducida para que todo el madridista y el socio que quiera venir tenga literalmente su casa", comenzó argumentando, a lo que añadió la explicación de la creación de otro pabellón más. "Otro pabellón. Está bien que el Real Madrid de baloncesto tenga su pabellón, de 15.000 personas, que incluya conciertos. Ahí sí, no queremos molestar a nadie", desveló.

Además, Riquelme también adelantó el proyecto que tiene para el Real Madrid Femenino y la intención de aumentar el Alfredo Di Stéfano. "El Real Madrid Femenino está creciendo. Vamos a aumentar la capacidad del Alfredo Di Stéfano a 20.000 espectadores. Modernizar y por qué no, invitar al Real Madrid Femenino a jugar en el Bernabéu. Me encantaría ver el Bernabéu lleno para un Real Madrid Femenino", afirmó.

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El empresario, que dijo que no había podido entrar a la Ciudad Real Madrid en Valdebebas hasta que hace unos días fue a presentar su candidatura, dijo que toda su "campaña está basada en el respeto, sin confrontación, para después de 20 años poder debatir, poner opciones al socio y luego que el socio decida".

"Al ser socio del Real Madrid tienes el derecho de poder elegir. Si soy presidente, el Real Madrid volverá a ser de sus socios. Entre los años 50 y 80 los socios se sentían orgullosos de que el club fuese de todos los madridistas. Entre 2004 y 2026 el Real Madrid ha perdido cualquier opción y se ha ido debilitando que sea de sus socios. Ahora viene con la privatización. Si quedaba algún mínimo de dudas de que es de los socios, va a dejar de serlo", afirmó el presidente de Cox Energy.