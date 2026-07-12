Joaquín Anduro 12 JUL 2026 - 23:05h.

Luis de la Fuente analiza la posición y el rol de Pedri en España

España llega con el camino más duro de las cuatro semifinalistas del Mundial 2026

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La Selección Española sigue su preparación para el partido contra Francia de semifinales del Mundial en el que Luis de la Fuente tendrá que decidir si deja por segunda vez consecutiva en el banquillo a Pedri. El canario no está a su mejor nivel en este torneo y formó como suplente ante Bélgica en una decisión a la que ya restó importancia Luis de la Fuente, que reconoce ahora que "no puede jugar como en el Barça".

El seleccionador español ha sido entrevistado en El Larguero y ha señalado las diferencias futbolísticas entre España y el Barcelona que afectan al de Tegueste: "Es que Pedri no puede jugar con nosotros como juega en el Barça, porque nuestra idea de juego es diferente a la del Barça. Podemos tener ciertas similitudes pero es diferente y los jugadores son diferentes".

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"Nosotros tenemos a un jugador como Rodrigo o como Zubi que condicionan también el comportamiento del jugador que tenga que jugar al lado y al revés. Entonces, no puede jugar nunca como juega en otro equipo porque demandamos otra cosa, porque aquí tiene otro desarrollo del sistema de la idea futbolística. Es otra idea" analizó Luis de la Fuente.

Pedri arrancó el Mundial por delante de Rodri y Fabián y, antes de pasar a ser suplente, bajó su posición en el lugar del sevillano dando entrada a Dani Olmo por delante pero De la Fuente no se cierra a que pueda variar de rol: "Pedri, por su capacidad y por su talento, en mi opinión, puede jugar de acompañante, de 6, de 8 o de lateral y de número 10. Puede jugar entre líneas, un 6 y el 8 y el 10 más adelantados, con ese triángulo invertido. Yo creo que ahí podría sentirse bien. No es que podría, es que he hablado con él mucho de fútbol y se siente también muy cómodo, en una zona donde tiene un último pase que solo lo ve él, donde tiene también tiro y donde podría tener llegada".

El riojano pone de ejemplo a otros dos centrocampistas como Fabián o Mikel Merino que también han ido adaptándose a las exigencias del guion durante este Mundial: "De igual manera que tiene llegada Fabián, porque el otro día hace gol de llegador. Como puede tener Mikel Merino. Seguramente, en los tiempos pasados pretéritos, le utilizaba como un 6 o un 8 pero además muy posicional, muy de base y luego ha ido desarrollándose y creciendo como futbolista y ahora ofrece otras muchas alternativas".

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"Pues lo mismo sucede con Pedri, en mi opinión. Intentamos que cada uno se sienta cómodo para poder desarrollar todo el potencial futbolístico que tienen estos futbolistas, que son extraordinarios", finalizó De la Fuente.