Alberto Cercós García 12 JUL 2026 - 17:32h.

El padre de Haaland carga duramente contra el arbitraje que sufrió Noruega ante Inglaterra

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La eliminación de Noruega en los cuartos de final del Mundial sigue dejando una enorme resaca de polémica. Inglaterra selló su pase a las semifinales tras imponerse por 2-1 en un encuentro marcado por varias decisiones arbitrales que desataron la indignación del combinado nórdico. Jude Bellingham fue uno de los grandes protagonistas del choque al firmar un doblete decisivo para los ingleses, aunque su primer tanto quedó rodeado de controversia por una acción previa en la que los noruegos reclamaron que el balón había tocado el cable de la spidercam antes del inicio de la jugada.

La FIFA defendió posteriormente que, según los datos del sensor del balón, no existió contacto y validó la decisión del colegiado Clément Turpin. A esa acción se sumaron un gol anulado a Noruega tras revisión del VAR y un posible penalti no señalado en la recta final, alimentando todavía más el enfado del equipo escandinavo.

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Los palos del padre de Haaland

Erling Haaland, muy vigilado durante todo el encuentro, no pudo evitar la eliminación de una selección noruega que firmó un Mundial histórico. Sin embargo, quien sí alzó la voz tras el pitido final fue su padre, Alf-Inge Haaland, que explotó en las redes sociales contra el arbitraje. El exfutbolista no ocultó su frustración y publicó un contundente mensaje: "Salvados por el árbitro. Espero que ganen el Mundial. Siento que nos robaron". Además, también dejó una irónica referencia a Bellingham al asegurar que "Bellingham y el árbitro" habían acabado con el sueño mundialista de Noruega, unas declaraciones que rápidamente se hicieron virales y reavivaron el debate sobre la actuación arbitral durante el encuentro.

Las protestas noruegas no se limitaron a Alf-Inge Haaland. Jugadores, cuerpo técnico y aficionados cuestionaron varias decisiones que, a su juicio, condicionaron el desenlace del partido y favorecieron a una Inglaterra que ya espera a Argentina en las semifinales del torneo. Mientras tanto, Bellingham se consolidó como el gran héroe de los 'Three Lions' gracias a su actuación estelar, aunque su brillante partido quedó inevitablemente eclipsado por una controversia arbitral que promete seguir dando que hablar durante los próximos días y que ha dejado un profundo sentimiento de injusticia en el entorno de la selección noruega.