Pablo Sánchez 12 JUL 2026 - 05:56h.

Messi sigue ampliando su leyenda y alcanza un nuevo récord en el Mundial

Lautaro cerró la clasificación con el definitivo 3-1

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Julián Álvarez desatascó el partido entre Argentina y Suiza y lo hizo a lo grande. El jugador del Atlético de Madrid apareció en la segunda parte de la prórroga para anotar un auténtico golazo por la escuadra y darle a su selección el último billete para las semifinales del Mundial. Un golpeo precioso, desde fuera del área y a la mismísima escuadra para optar a uno de los mejores tantos del torneo.

Al igual que hizo en el derbi frente al Madrid, Julián clavó el balón en la escuadra y llevó la locura al bando argentino en la prórroga. Su obra de arte bien vale una semifinal, esa que jugará el próximo miércoles frente a Inglaterra en busca de un hueco en la final. Unos minutos más tarde, Lautaro cerró el encuentro con el definitivo 3-1.

El césped de la final del Mundial, para coleccionistas

El césped que se utilizará en la final del Mundial 2026, el próximo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey (EE.UU.), será vendido por pequeñas piezas de colección por la FIFA a un precio de 450 dólares.

La tienda online de la FIFA ha comenzado a ofrecer los segmentos de césped para los coleccionistas y aficionados, animándolos a obtener un “artículo exclusivo” y “una pieza auténtica” de la historia del fútbol. "Cada pieza contiene un fragmento original de la emblemática superficie de juego de la final, lo que la convierte en un artículo de colección único que celebra uno de los mayores eventos deportivos del mundo", se lee en la descripción.

Las pequeñas porciones de césped estarán conservadas permanentemente en acrílico “de alta calidad” e integrado en un dispositivo USB de recuerdo en una pequeña caja. El nuevo objeto de colección se suma al álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que presenta canciones de artistas de diversos continentes y géneros por un precio de 48 dólares.