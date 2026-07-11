Joaquín Anduro 11 JUL 2026 - 22:50h.

El Kun Agüero no descarta que Julián Álvarez siga en el Atlético

Laporta, enfadado, toma la manija del caso Julián Álvarez y pone 130 millones

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El Atlético de Madrid sigue anunciando fichajes y este sábado ha anunciado el de Morten Hjulmand, el segundo tras el de Alejandro Grimaldo a la espera de la oficialidad de Kang-In Lee. Todo esto con la dificultad añadida de saber qué va a pasar con Julián Álvarez después de la petición pública del argentino para salir, con el Barcelona presionando y un Kun Agüero que ha defendido a su compatriota tras vivir una situación similar.

El exfutbolista argentino, que también pasó por el Barça en la última etapa de su carrera antes de tener que retirarse prematuramente por problemas de corazón, tampoco acabó de la mejor manera su paso por el club colchonero. En mayo de 2011 emitió un comunicado en el que pedía salir del Atleti y, a pesar del interés del Real Madrid en su fichaje, finalmente fue el Manchester City el que pagó 40 millones de euros para convertirle en el máximo goleador de su historia.

El Kun Agüero no descarta que Julián Álvarez siga en el Atlético

Agüero perdió el cariño de la afición del Atlético de Madrid y nunca lo recuperaría, algo que él achaca a su honestidad a la hora de pedir un cambio de aires, tal y como ha confirmado en declaraciones a Onda Cero: "Julián Álvarez fue muy honesto y quizás eso enoja a la gente. A mí me pasó en el Atleti".

Lo más sorprendente de las declaraciones del Kun es que deja en el aire la continuidad de Julián en el Atlético de Madrid, confiando en que, con una conversación entre ambas partes, todo se pueda solucionar: "Claro que creo que puede seguir en el Atleti, con una charla se pueden arreglar las cosas, pero también hay que ver cómo está él".

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Julián Álvarez promete ser uno de los grandes animadores del mercado de fichajes de este verano aunque el Atlético de Madrid no está por la labor de dejarle seguir y ha rechazado todas las ofertas que le han llegado, incluida una pública por parte del Real Madrid. El Barcelona es el principal interesado en la incorporación de la Araña y, tras varias negativas, Joan Laporta se habría remangado para ponerse al frente de la operación y cerrar al delantero.