El Atlético de Madrid hace oficial la llegada de Morten Hjulmand: firma hasta 2031

Alberto Cercós García 11 JUL 2026 - 11:54h.

Tras la llegada de Grimaldo, la de Morten Hjulmand se convierte en la segunda incorporación para el curso 26-27

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El Atlético de Madrid ha hecho oficial el fichaje de Morten Hjulmand, una incorporación que llevaba días encarrilada y de la que ya se conocían buena parte de los detalles. El internacional danés aterriza en el Metropolitano procedente del Sporting de Portugal para reforzar el centro del campo de Diego Simeone, firmando un contrato hasta 2031. La operación ha quedado confirmada también por el propio club lisboeta ante la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios de Portugal, organismo al que ha comunicado que el traspaso se ha cerrado por 40 millones de euros fijos, a los que podrán añadirse otros cinco millones en concepto de variables. Se trata de una de las inversiones más importantes del verano para el conjunto rojiblanco, que consigue incorporar al mediocentro que había señalado como prioridad para apuntalar la medular.

Hjulmand llega al Atlético tras consolidarse como uno de los centrocampistas defensivos más fiables del fútbol portugués. Capitán del Sporting y pieza clave durante las últimas campañas, el danés destaca por su enorme capacidad para abarcar campo, su inteligencia táctica para proteger la frontal del área y su agresividad en la recuperación de balón. A ello suma una buena salida desde atrás, con criterio para iniciar la jugada y ofrecer una primera línea de pase limpia, cualidades que encajan a la perfección en la idea de Simeone, que buscaba un futbolista capaz de equilibrar al equipo y liberar de responsabilidades defensivas a perfiles más creativos del centro del campo.

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Competitividad para el centro del campo rojiblanco

Su llegada elevará notablemente la competencia en la medular rojiblanca. Hjulmand parte con muchas opciones de hacerse con un puesto como mediocentro, aunque deberá pelear por los minutos con Johnny Cardoso y convivir con la presencia de Pablo Barrios y Koke, dos futbolistas que también pueden actuar en el eje del centro del campo, aunque con características diferentes. La intención del Atlético es que el internacional danés aporte el equilibrio defensivo que el equipo llevaba tiempo buscando, permitiendo a Barrios jugar con mayor libertad y dosificando a Koke, que seguirá siendo una pieza importante por su experiencia y liderazgo.