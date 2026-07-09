Celia Pérez 09 JUL 2026 - 23:15h.

El mediocentro danés ya ha cerrado su fichaje

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El Atlético de Madrid lo tiene ya todo listo para anunciar el nuevo fichaje que llegará a las filas de Diego Pablo Simeone y que no será otro que Morten Hjulmand. En estos días, los representantes del medio danés han estado reunidos en Madrid con el director deportivo de los colchoneros, Mateu Alemany, para cerrar un acuerdo por el que el jugador se va a vincular con el cuadro rojiblanco para las cinco próximas temporadas, hasta 2031. Todo ya está listo y el jugador incluso ha pasado reconocimiento médico.

Así lo ha desvelado Pedro Fullana que señala que el mediocentro ha superado con éxito las pruebas médicas y ha cerrado ya su fichaje con el Atlético de Madrid. La dirección deportiva consigue así a un jugador que también ha estado bajo el radar de clubes como el Real Madrid. El danés de 26 años, capitán bajo las órdenes de Rui Borges, lo ha jugado prácticamente todo esta temporada menos los partidos que se ha perdido por sanción o los cuatro de la recta final de esta temporada por lesión.

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¿Cuál es el siguiente paso del Atlético de Madrid?

Ahora bien, con su fichaje ya conseguido, el conjunto rojiblanco se centra ahora en tratar de conseguir alguna salida y así poder ingresar para poder reforzar más la plantilla. La citada fuente apunta que la prioridad pasa por vender a Sorloth y así poder encontrar algún refuerzo para la delantera. De momento, parece que el ariete acordó hace semanas sus condiciones personales con la Juventus de Turín, aunque todo apunta a que su futuro no se resolverá hasta que acabe la cita mundialista. En el radar aparecen nombres como el de Nicolò Tresoldi.

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El noruego no es el único que se encuentra en la rampa de salida ya que Almada y Ruggeri tienen posibilidades de salir en este mercado de verano.