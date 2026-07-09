El plan del Barcelona con Julián Álvarez tras el fichaje de Adeyemi

Lucas Gatti 09 JUL 2026 - 16:16h.

El atacante alemán aterrizará en el Barça por unos 30 millones

El Borussia pide tres monedas de cambio al FC Barcelona por el fichaje de Karim Adeyemi

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El FC Barcelona tiene cerrada llegada de Karim Adeyemi, delantero del Borussia Dortmund. El futbolista, de 24 años, fue pedido por Hansi Flick, admirador del juego del alemán, y quiere contar con él lo antes posible. Por este motivo, la dirigencia azulgrana quiere cerrar al atacante cuanto antes y está terminando de perfilar las condiciones del traspaso, ya que tiene contrato vigente en su equipo actual hasta el 2027. Su pase rondará los 30 millones de euros. Un dato no menor para tener en cuenta es que Adeyemi no firmó la renovación de su contrato con el Borussia debido a su intención de salir del elenco alemán para recalar en el Barza.

Según pudo saber ElDesmarque, la llegada de Adeyemi no interferirá en absoluto en la operación por Julián Álvarez, el gran anhelo que tiene la dirigencia culé y el principal objetivo del presidente, Joan Laporta. Esta operación sigue su curso y en Barcelona están esperando que concluya el Mundial 2026 para mandar otra propuesta al Atlético de Madrid para convencer al club y al jugador de que siga su carrera en el conjunto azulgrana.

La primera propuesta del cuadro colchonero fue de 100 millones de euros por el delantero del Atleti, un valor que resultó escaso para la entidad presidida por Enrique Cerezo. Pero la dirigencia del Barça tiene pensado aumentar ese valor para quedarse con el argentino de 26 años.

Adeyemi no descarta el fichaje de Julián Álvarez

Ambas operaciones van por caminos distintos. El club culé cuenta con dinero suficiente para afrontar los dos fichajes, aunque ya contrató a Anthony Gordon, quien llegó procedente del Newcastle a cambio de 70 millones de euros más variables.

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Flick considera que Álvarez reúne las características ideales para convertirse en el nuevo referente ofensivo del equipo tras la salida de Robert Lewandowski. Más allá de su cuota goleadora, el cuerpo técnico valora especialmente su movilidad, presión sin balón, capacidad para asociarse con sus compañeros y versatilidad para ocupar distintas zonas del ataque. La dirección deportiva, encabezada por Deco, comparte esa visión y Laporta mantiene su respaldo total a una operación que consideran estratégica para el futuro del proyecto.

El delantero argentino está al tanto del interés del Barcelona, y previo a su participación en la Copa del Mundo, se reunió con integrantes de la dirigencia colchonera para pedirles que analicen la propuesta que pueda llegar del club catalán, ya que su intención es continuar su carrera en la institución donde se consagró su compañero de selección argentina, Lionel Messi.

El Atlético está firme en su idea de no vender a la Araña por menos de 500 millones, el valor de su cláusula de salida. Pero el deseo y la presión del futbolista argentino podría generar que el club madrileño revea su firme postura. Por ahora, no habrá una definición, ya que el Internacional argentino está comprometido en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con su selección, y no tomará ninguna decisión hasta que no termine el evento mundialista.