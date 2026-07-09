Fran Fuentes 09 JUL 2026 - 09:45h.

Primera oferta rechazada por el jugador, de apenas 18 años, y habrá una segunda

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Si por algo se ha caracterizado el FC Barcelona en su historia reciente es por ser uno de los clubes más atentos a las jóvenes promesas. No solo en La Masía, sino también en la captación de jugadores a edades muy tempranas que, posteriormente, acaban triunfando. El caso de Pedri quizá sea el más paradigmático, pero otros como Roony Bardghji o Hamza Abdelkarim, gran promesa de Egipto y mundialista, tienen ante sí una gran oportunidad de ser importantes en un gran equipo. En esa línea, Deco tiene a varios nombres en la agenda, siendo uno de ellos Jesse Bisiwu, perla de Bélgica que juega en el Brujas.

Según informa Mundo Deportivo, el FC Barcelona tiene monitorizado a este joven talento. Tanto es así que, de hecho, ya habrían realizado una primera oferta para tratar de firmar al jugador. Esta habría sido rechazada por el Brujas, entendiendo que no satisface las exigencias económicas de la entidad. Sin embargo, el conjunto barcelonista insiste en cerrar la operación y hará una nueva propuesta al conjunto belga para tratar de llevar a buen puerto este fichaje.

Por otra parte, el jugador ha recibido la presión de su club, ya que sabe que quiere firmar por el Barcelona. De este modo, el Brujas le sentó en la UEFA Youth League dejándole casi sin minutos para demostrar que tiene la sartén por el mango. Sin embargo, Jesse Bisiwu cumple contrato en 2027, por lo que les conviene dejarle salir antes de que se marche gratis en menos de un año.

Quién es Jesse Bisiwu, la perla belga que quiere fichar el Barcelona

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A sus 18 años, lleva dos temporadas en el filial del Brujas, con el que ha jugado en la segunda división de Bélgica. Se trata de un extremo muy habilidoso y regateador, con capacidad de desborde y último pase. Es un jugador que llama la atención por su potencia física, ya que mide 1.85 y, aunque es más bien delgadito, tiene una arrancada feroz en los primeros metros del sprint. Gestualmente, cuando conduce la pelota recuerda bastante a Vinicius Júnior.

Según la citada información, la intención del FC Barcelona es que Jesse Bisiwu alterne el filial con el primer equipo, pudiendo tener oportunidades a las órdenes de Hansi Flick, pero fogueándose en el filial. Se entiende que la Segunda Federación puede quedarle pequeña en un principio, pero también ayudaría a que el filial ascienda de categoría.

De este modo, el conjunto barcelonista se aseguraría la llegada de una de las mayores perlas de futuro de Bélgica. Un diamante en bruto que pulir cuanto antes, insuflándole el estilo y ADN Barça para enfocar sus grandes cualidades y ponerlas al servicio del colectivo.