Otro palo de Suecia a Roony Bardghji, que sigue fuera del Mundial

Andrea Esteban 31 MAY 2026 - 23:46h.

Bardghji había estado presente en las últimas concentraciones de la selección

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Roony Bardghji ha recibido una nueva decepción desde Suecia. Después de quedarse fuera de la convocatoria definitiva para el Mundial 2026, el futbolista del FC Barcelona tampoco ha sido elegido como nuevo reserva oficial tras la lesión de Emil Holm. Una decisión que ha vuelto a generar debate en el país escandinavo y que evidencia la pérdida de confianza del seleccionador Graham Potter en el joven atacante.

Suecia vuelve a dejar fuera a Bardghji

La ausencia de Roony Bardghji en la lista mundialista ya provocó una fuerte polémica en Suecia. Muchos consideraban que el jugador azulgrana merecía una oportunidad después de haber debutado con la selección absoluta y formar parte de la dinámica del combinado nacional durante los últimos meses.

La lesión de Emil Holm parecía abrirle una nueva puerta. El lateral de la Juventus abandonó la convocatoria y Herman Johansson, que figuraba como reserva oficial, pasó automáticamente a ocupar su lugar en la lista definitiva.

La lógica apuntaba a que Bardghji heredaría entonces esa plaza de suplente, pero la federación sueca optó por otro camino.

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Graham Potter tampoco le da la plaza de reserva

La sorpresa llegó cuando Suecia anunció que el nuevo reserva oficial sería Sebastian Nanasi, futbolista del Estrasburgo, y no el jugador del Barça.

Una decisión especialmente llamativa porque Bardghji sí había participado en las últimas concentraciones y reuniones de la selección, mientras que Johansson, elegido inicialmente por delante de él, ni siquiera había estado presente en la última convocatoria.

Sebastian Larsson, ayudante de Graham Potter, justificó la decisión: "Queremos jugadores que estén preparados para incorporarse si surge alguna oportunidad".

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El exinternacional sueco explicó que el cuerpo técnico estudió diferentes escenarios antes de elegir al sustituto: "Analizamos muchos nombres, observamos a todo el equipo y qué esperamos de un jugador si finalmente es incluido en la convocatoria para la Copa del Mundo".

Un final de temporada complicado para Roony

La decisión supone otro golpe para Bardghji en una temporada de contrastes. Su fichaje por el Barcelona le permitió debutar con la absoluta de Suecia y parecía abrirle las puertas del Mundial.

Sin embargo, la segunda mitad del curso fue mucho más complicada. Su protagonismo en el Barça disminuyó y, paralelamente, fue perdiendo peso en los planes de Graham Potter tras la salida de Jon Dahl Tomasson, el técnico que apostó por él desde el principio.

Ahora, salvo un giro inesperado de última hora, el joven talento azulgrana verá el Mundial desde casa.