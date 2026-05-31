River Plate se reúne con Thiago Almada y el Atlético de Madrid pone precio a su salida

Lucas Gatti 31 MAY 2026 - 21:35h.

River Plate busca el fichaje de Thiago Almada cuanto antes

Thiago Almada, acusado de 'borrarse' del Villarreal-Atlético de Madrid por el Mundial: "Que se vaya con Argentina"

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A un mes del inicio de fichajes en LALIGA EA Sports, el Atlético de Madrid se encuentra muy atento por el firme interés de River Plate por una figura de la plantilla. El club argentino inició negociaciones por Thiago Almada, un futbolista que jugó muy poco en el primer equipo, pero está muy considerado por su entrenador, Diego Pablo Simeone.

Según pudo saber ElDesmarque, Enzo Francescoli, manager de River, y Pablo Longoria, flamante director deportivo de la institución porteña, se reunieron con el futbolista y su representante, Agustin Jiménez, para charlar sobre una posible llegada en el mercado de pases que se avecina.

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En el Millonario sueñan con tener a Almada como refuerzo tras el Mundial 2026. Para poder concretar esta operación, la dirigencia riverplatense está trabajando para reducir salarios de futbolistas como Kevin Castaño, Paulo Diaz, German Pezzella, y encontrar recursos económicos en otras áreas para llegar a lo que pretende el Atleti para dejar salir al mediocampista ofensivo. A raíz de esto, las partes involucradas (River y entorno del jugador) reconocieron que no se trata de una operación imposible de realizar, pero que llevará un tiempo, porque el futbolista está con la cabeza puesta en la Copa del Mundo y no tomará antes una decisión.

La postura de los colchoneros hoy es muy clara: pretende más de 17 millones de euros por el 50% de Almada. Desde River confían en vender entre siete y diez jugadores en el próximo mercado de fichajes para acercarse al número que pide al Atleti. Cabe recordar que el conjunto madrileño lo pagó 21 millones de euros hace apenas un año y busca recuperar parte del dinero invertido.

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River Plate quiere sumar otro campeón del mundo

La idea de la dirigencia millonaria es incorporar jugadores de jerarquía y con presente y pasado en la Selección Argentina. Por este motivo, ya cerró la llegada de Nicolas Otamendi, quién firmó un contrato por 18 meses y no renovó vinculo con el Benfica de Portugal, para cumplir su sueño de jugar en River. Y ahora va a la carga por Almada, uno de los baluartes del seleccionado argentino, ya que disputará el Mundial 2026.

En River, quieren abrochar cuanto antes la llegada de Almada, sabiendo que el futbolista 25 de años jugará la Copa del Mundo con la selección campeona en Qatar 2022. Saben que si tiene una muy buena participación en Estados Unidos, México y Canadá, que podría ser una vidriera para mantenerse en Europa, las chances de llegar a River se desvanecen y peligra su regreso a Sudamérica. El futbolista no le cierra la puerta a volver al fútbol argentino, ya que debutó en Velez Sarsfield antes de irse al exterior, y ponerse esta vez la camiseta millonaria.

En su primera temporada en el Atlético, el mediocampista ofensivo no logró afianzarse y terminó como alternativa desde el banco de suplentes. Es más, en la semifinal de Champions ante Arsenal apenas ingresó 24 minutos en la revancha, cuando su equipo necesitaba dar vuelta el resultado. Hasta acá, disputó 38 partidos en la temporada, convirtió cuatro goles y aportó dos asistencias.