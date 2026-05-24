Joaquín Anduro 24 MAY 2026 - 16:33h.

Acusaciones a Thiago Almada de borrarse pensando en el Mundial

River Plate inicia las conversaciones para el fichaje de Thiago Almada

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El Atlético de Madrid acaba la temporada 25/26 este domingo visitando al Villarreal con la tercera plaza de LALIGA EA Sports en juego y varios millones del reparto televisivo en el aire. Los hombres de Diego Pablo Simeone buscarán acabar una vez más en el podio de la competición en un encuentro en el que el Cholo no podrá contar con Thiago Almada, ausente por "molestias" entre las críticas de la afición colchonera por, supuestamente, haberse borrado.

"Almada se ha quedado fuera de la lista por unas molestias musculares", informó el club rojiblanco con un escueto mensaje después de haber ofrecido la convocatoria del técnico argentino de nuevo con muchos canteranos y con varias bajas (Le Normand por sanción y Nahuel Molina, José María Giménez, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Rodrigo Mendoza, Nico González y Julián Álvarez por lesión):

Porteros: Jan Oblak, Juan Musso, Salvi Esquivel.

Defensas: Matteo Ruggeri, Marcos Llorente, Clément Lenglet, David Hancko, Marc Pubill, Javi Boñar, Julio Díaz, Aleksa Puric.

Centrocampistas: Koke Resurrección, Álex Baena, Giuliano Simeone, Obed Vargas, Rayane Belaid, Javi Morcillo.

Delanteros: Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Ademola Lookman, Iker Luque, Miguel Cubo.

Un encuentro que servirá como despedida para Antoine Griezmann tras haber dicho adiós al Metropolitano hace una semana y está por ver qué pasa con Thiago Almada. El mediapunta no ha brillado en su primera campaña como futbolista colchonero y su futuro está en el aire con clubes como River Plate interesándose por su situación.

La temporada ha acabado para el 11 rojiblanco con apenas cuatro goles y dos asistencias entre todas las competiciones en 40 encuentros en los que sólo en 17 (y algunos de ellos en el tramo final liguero sin jugarse nada) ha partido desde el once titular. Las críticas han sido habituales y los aficionados del Atlético de Madrid así se lo han hecho saber con críticas en redes sociales y acusaciones de haberse 'borrado' mirando al Mundial, donde sí apunta a tener un papel importante.

Las críticas a Thiago Almada de los aficionados del Atlético de Madrid