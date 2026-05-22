La gran oferta del Atlético de Madrid para conseguir el fichaje de Bernardo Silva

Andrea Esteban 22 MAY 2026 - 19:47h.

Mateu Alemany negocia directamente con Jorge Mendes

Pep Guardiola anuncia su futuro tras salir del Manchester City: "Descansar"

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El Atlético de Madrid acelera para cerrar uno de los grandes movimientos del verano. Con Bernardo Silva decidido a vestir de rojiblanco, el club trabaja ya en la última gran clave de la operación: el salario del portugués.

Bernardo Silva prioriza al Atlético

El Atlético de Madrid ya tiene elegido al futbolista llamado a ocupar el enorme vacío que deja Antoine Griezmann. Y ese nombre es Bernardo Silva.

El internacional portugués ha dado prioridad absoluta al conjunto rojiblanco después de decidir poner punto final a su etapa en el Manchester City tras nueve temporadas. La intención tanto del jugador como del Atlético es clara: cerrar el acuerdo antes del Mundial.

Mateu Alemany y Jorge Mendes aceleran las negociaciones

Las conversaciones entre el club rojiblanco y Jorge Mendes se han intensificado en las últimas horas. Mateu Alemany trabaja para acercar posturas económicas con el entorno del futbolista, el único gran punto todavía pendiente para cerrar definitivamente la operación.

Aunque el Atlético no puede alcanzar las cifras que Bernardo Silva manejaba en Manchester, la predisposición del jugador está facilitando mucho las negociaciones.

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La salida de Griezmann, clave en la operación

La marcha de Antoine Griezmann ha liberado una parte importante de la masa salarial del Atlético.

El francés percibía alrededor de ocho millones netos por temporada, una cantidad que ahora permite al club realizar un esfuerzo importante para convencer a Bernardo Silva.

La idea del Atlético es situar al portugués entre los futbolistas mejor pagados de la plantilla, sólo por detrás de nombres como Jan Oblak.

Otro detalle fundamental en la operación es que Bernardo Silva llegaría como agente libre.

El hecho de no tener que pagar traspaso permite al Atlético destinar una mayor inversión al salario y a la prima de fichaje del jugador sin comprometer tanto el presupuesto global.

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En el Metropolitano consideran esta oportunidad de mercado como una ocasión única.

La próxima semana, decisiva

Todas las partes esperan que la próxima semana sea definitiva. La intención es que Bernardo Silva pueda incorporarse a la concentración de Portugal para preparar el Mundial con su futuro ya completamente resuelto.

El acuerdo, además, apunta a cerrarse por dos temporadas más una opcional en función de objetivos. En el Atlético confían en que el portugués se convierta en el gran bombazo del verano rojiblanco.