Las decisiones de la Real Sociedad con el Sanse de cara al primer equipo con Pellegrino Matarazzo

Fran Fuentes 22 MAY 2026 - 18:49h.

Varios jugadores tienen muchas papeletas para promocionar, aunque primero se les verá en la pretemporada

Erik Bretos apunta el fichaje que queda libre en el Union Berlín para la defensa de Pellegrino Matarazzo

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Además de la Copa del Rey, la Real Sociedad logró la salvación de su filial en LALIGA HYPERMOTION a falta de dos jornadas para que acabe la competición. En este sentido, el equipo dirigido por Jon Ansotegi logró un éxito que ni siquiera dirigidos por Xabi Alonso lograron materializar. De este modo, la celebrada permanencia de los potrillos sienta las bases de un equipo con mucho talento, pero en torno al que hay que tomar varias decisiones. Y es que, entre los jugadores que acaban contrato y los que ya no tienen edad para el filial, hay varias decisiones que afectarán directamente a Pellegrino Matarazzo.

En este sentido, en cuanto a los jugadores que finalizaban contrato, ya se han renovado a Iñaki Rupérez, Mikel Rodríguez y Job Ochieng, cuya continuidad el próximo curso se da por hecha. Eso sí, habrá que ver si en el primer equipo o con el filial un año más. De este modo, acaban contrato el portero Egoitz Arana, Alberto Dadie, reconvertido este curso a lateral derecho, el lateral zurdo Unax Agote y el delantero Jakes Gorosabel. Del mismo modo, la cesión de Kazunari Kita finaliza, aunque la Real Sociedad tiene una opción de compra tasada en 1.5 millones de euros, que tiene que meditar si ejerce o no.

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En el caso del portero, según informa el diario La Nueva España, el Sporting de Gijón tiene el fichaje de Egoitz Arana muy encarrilado. En cuanto a su continuidad, Aitor Fraga, con contrato hasta el 2029, tiene cerrado el paso al primer equipo con Alex Remiro y Unai Marrero. Otra cosa es que el primero de ellos salga (se hablaba del interés del FC Barcelona en que fuera el suplente de Joan García), e incluso así, lo normal es que se firmara a otro portero en el mercado y que compitiera la titularidad con Marrero.

Kazunari Kita y Luken Beitia, el sostén defensivo de la Real Sociedad B con miras al primer equipo

Por su parte, la continuidad de Kazunari Kita sería bastante factible, ya que, junto a Luken Beitia, han formado una pareja de centrales que ha demostrado su entendimiento y compenetración durante todo el curso. Aunque otra cosa es si hablamos de cara al primer equipo de manera inmediata. Y es que Jon Pacheco regresa después de una 'mili' en el Deportivo Alavés, y posiblemente se plantee su continuidad. También dependerá de si el club ejerce la opción de compra que se guardan sobre Duje Caleta-Car y de si sale alguno de los objetivos de mercado, como Diogo Leite.

Con Iñaki Rupérez, este curso se ha contado con él casi como jugador del primer equipo, aunque sus lesiones le han frenado su progresión. También se espera que hagan la pretemporada Jon Balda y Mikel Rodríguez para ver si tienen nivel para el primer equipo. Y es que, aunque pueden jugar con el Sanse con 24, 25 años y la edad que sea, al tener más de 24, si Pellegrino Matarazzo les promociona una sola vez y juegan, automáticamente tienen que hacerles ficha del primer equipo y no podrán volver con el filial.

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De todos ellos, el que más pinta de promocionar tiene de todo el equipo es Job Ochieng, de quien Matarazzo ya ha tirado en más de una ocasión para el primer equipo. Otros talentos como Dani Díaz o Arkaitz Mariezkurrena también tienen visos de primer equipo, pero más a largo plazo, por lo que seguramente pasen un año más fogueándose en el filial.