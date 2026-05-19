Será la permanencia más barata de la historia en Segunda División

Qué resultados podrían consumar el descenso del Real Zaragoza

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La permanencia más barata de la historia. Seis equipos pugnan por mantenerse en LaLiga Hypermotion y evitar un descenso a Primera RFEF que siempre es dramático, tanto por lo deportivo como por lo económico. La cuestión es que ninguno de esos seis equipos es capaz de ganar o, al menos, enlazar un par de resultados positivos. Habitualmente, la permanencia en la categoría de plata suele rondar los 52 puntos. Este curso, en cambio, podría bastar con 41 puntos.

O al menos esa es la previsión que realiza el Big Data, que prevé que ninguno de los cuatro últimos clasificados conseguirá llegar ni siquiera a los 40 puntos. Normal, teniendo en cuenta que ninguno es capaz de ganar. Tampoco lo hacen el Cádiz CF y el CD Leganés, pero el simple hecho de estar fuera de los puestos de descenso les permite ser favoritos para evitar la zona caliente de la tabla.

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Probabilidad de descenso a Primera RFEF

Una vez concluida la jornada 40, las predicciones de Driblab arrojan una probabilidad de descenso bastante clara. Pese a no ser colista, la Cultural y Deportiva Leonesa es el gran favorito a descender con un 98,4% de probabilidad. Y eso que acaba de ganar al Éibar, pero vienen de ganar sólo un encuentro de los 22 anteriores. Tienen 36 puntos, están a 4 de la permanencia y cerrarán el curso ante Burgos y Real Sociedad B, con el cuadro burgalés luchando aún por el playoff de ascenso.

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El Real Zaragoza tiene un 92,2% de opciones de caer a Primera RFEF, pues está ya a 5 puntos de la permanencia cuando quedan 6 en juego. Sorprende que tenga más opciones de permanencia que la Cultural, más aún tras una terrible racha de cuatro derrotas consecutivas y ocho partidos sin ganar. Actualmente tiene 35 puntos y según Driblab, podría acabar el curso con 38. Y para colmo, cerrará el ejercicio ante dos equipos que se juegan el ascenso: Las Palmas y Málaga.

El SD Huesca tiene un 88% de opciones de descender a Primera RFEF, mientras que el CD Mirandés tiene un 80%. Altísimo en ambos casos, como es evidente. Los oscenses cerrarán el curso ante Castellón y Córdoba, mientras que los burgaleses se medirán al Granada y al Leganés con la opción de que un triunfo en la jornada 41 les meta de lleno en la pomada.

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Estos serán, salvo sorpresa, los cuatro equipos que desciendan. Y si alguno consigue ganar los dos partidos restantes por casualidad, el Cádiz es el quinto favorito a perder la categoría. Pese a tener un margen de 3 puntos, Driblab aún le da un 39,2% de opciones de caer a Primera RFEF, un porcentaje que se explica a tenor de su paupérrima segunda vuelta, en la que sólo ha sumado 6 puntos en 19 jornadas. Y aún así, pese a todo, está quinto por la cola porque los cuatro últimos no ganan.

El que sí lo tiene prácticamente hecho es el CD Leganés, con sólo un 1,4% de opciones de descender. Tiene 5 puntos de ventaja sobre el descenso cuando quedan 6 en juego. Eso sí, este domingo habrá un Cádiz-Leganés que puede ser definitivo para los dos.