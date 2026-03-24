Fran Fuentes 24 MAR 2026 - 11:31h.

Entre derechos televisivos, patrocinios y abonos, se estiman pérdidas enormes

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El Real Zaragoza se enfrenta a lo que sería un desastre deportivo con el descenso, pero también lo sería a nivel económico. Y es que, mientras se gastan los últimos cartuchos para lograr la permanencia, el club ya se prepara por si se consuma la pérdida de categoría. Tanto es así que ya tienen presupuestadas las consecuencias económicas que tendría bajar, con un impacto millonario en las arcas zaragocistas.

Según explica el diario Heraldo, el club ha estimado que dejará de ingresar unos cinco millones y medio de euros por derechos televisivos. Y es que, mientras el Real Zaragoza percibe actualmente en torno a los seis 'kilos' en LALIGA HYPERMOTION, en Primera RFEF la cifra sería inferior al medio millón de euros.

No sería el único concepto en el que dejaría de ingresar mucho dinero, teniendo en cuenta la caída de los patrocinios a causa del descenso y el tema de los abonos. Y es que el club está en una diatriba en la que tendrá que bajar sí o sí los precios para no enfadar a sus aficionados tras una desastrosa campaña, encima de competir en una categoría no profesional.

Si sumamos las tres áreas de negocio, las más boyantes del club por encima de venta de camisetas y merchandising, el presupuesto de esta temporada está en torno a los 18 millones de euros. Una cifra que se reducirá muchísimo de cara al próximo curso. En este sentido, el club solicitará a sus acreedores la relajación en los pagos o una cuota menor para aplacar este impacto económico en la entidad.

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Del mismo modo, el Real Zaragoza estima que LALIGA le otorgará una ayuda al descenso que estaría en torno al millón y medio de euros, que ayudaría a mitigar levemente el descalabro económico del club como consecuencia del descenso de categoría.

De este modo se entienden algo mejor las decisiones radicales que ha tomado el club en aras de intentar salvar al equipo de lo que parecía un descenso cantado. En aras de conservar el prestigio deportivo, sí, pero también para intentar sortear el enorme impacto económico que tendría perder la categoría.