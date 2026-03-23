Ángel Cotán 23 MAR 2026 - 16:55h.

Además, el líder llegará tocado a tierras mañas tras un resultado muy doloroso

David Navarro y la curiosidad con Lalo Arantegui en el Zaragoza: "Somos vecinos pero nunca habíamos trabajado juntos"

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ZaragozaLa élite nacional se toma un respiro de dos semanas a razón de un nuevo parón internacional. Unas pequeñas vacaciones que no disfrutarán en LALIGA Hypermotion, con un sinfín de luchas deportivas más abiertas que nunca. El Ibercaja Estadio será testigo el próximo domingo de dos de ellas, y bien opuestas, con la disputa del Real Zaragoza - Racing de Santander. Un encuentro en el que los santanderinos tendrán que sobreponerse a una pérdida múltiple que miran de reojo equipos como el Deportivo de La Coruña o el Málaga CF.

Es la realidad de la categoría de plata, la cual no se suma a los parones FIFA, pero rara vez ocurren casos como el de este Racing de José Alberto López. El líder llegará con ganas de reponerse de la contundente derrota ante el Albacete de la pasada jornada, aunque deberá competir contra David Navarro y sus pupilos con menos mimbres.

La pérdida múltiple del Racing que beneficia al Zaragoza y afecta al ascenso

Un total de cinco jugadores. Esa es la cifra de jugadores racinguistas que no estarán disponibles para el duelo ante el Zaragoza en el Ibercaja Estadio. La razón no es otra que el parón internacional, pues han sido convocados por sus respectivas selecciones. Los futbolistas en cuestión son Gustavo Puerta, Giorgi Guliashvili, Simon Eriksson, Peio Canales y Jorge Salinas.

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De hecho, a excepción de Eriksson, todos fueron titulares en el último encuentro del Racing, por lo que encarnan bajas que condicionarán claramente el once titular santanderino en Zaragoza. Con el Deportivo de La Coruña a cuatro puntos y el Málaga a cinco, esta situación también apunta a afectar directamente a la lucha por el ascenso.

Dos equipos que jugarán el próximo sábado ante el Leganés y el Sporting de Gijón respectivamente, por lo que la presión para el Racing podría ser aún mayor. Además, los de David Navarro se juegan la vida en su pelea por no descender. El virus FIFA también afecta a la Segunda División.