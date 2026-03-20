Ángel Cotán 20 MAR 2026 - 12:02h.

Una lista con altas, bajas... y una gran incógnita

Convocatoria de España para los amistosos ante Serbia y Egipto: novedades y ausencias

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MadridFin a la espera. Luis de la Fuente ha dado a conocer este viernes la última lista de convocados en la Selección Española previa al Mundial. El técnico nacional, que tiende a modificar muy poco el bloque con el que ha sido campeón, incluye en esta ocasión novedades como la que encarna Víctor Muñoz. No obstante, en este parón internacional deberá resolver la gran duda de 'La Roja'... aunque gana tiempo con su decisión.

Se hablaba mucho en los días previos a esta lista de la posible incorporación de Marc Pubill, brillando en el Atlético de Madrid y avalado por su condición de comodín. Otro de los asuntos que preocupaba era el centro del campo por las bajas confirmadas de Mikel Merino o Fabián Ruiz. Y todo ello sin obviar al sustituto de Nico Williams.

Aunque lo cierto es que la demarcación que más debate ha generado en los últimos meses ha sido la portería. Un sinfín de opiniones que no cesarán, pues Luis de la Fuente ha roto con lo establecido y cita a cuatro guardametas.

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Luis de la Fuente y las críticas por no zanjar la gran duda de España

Tras superar su susto en Champions League ante el Newcastle, Joan García se estrena en una convocatoria de la selección absoluta. De esta forma, Luis de la Fuente llama a filas al portero azulgrana junto a los hasta ahora inamovibles Unai Simón, David Raya y Álex Remiro. Eso sí, a la gran cita mundialista debería citar solo a tres de estos cuatro candidatos.

La decisión tomada por el seleccionador en este parón de marzo está generando una opinión común entre los aficionados españoles: Luis de la Fuente ha querido ganar tiempo para no romper el ambiente del grupo nacional.

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No obstante, también son muchos los que entienden este movimiento como la inclusión definitiva de Joan García en el próximo Mundial. Estos son algunos de los numerosos ejemplos de aficionados: