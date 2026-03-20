España y Egipto ya tienen escenario para disputar su partido amistoso

Pablo Sánchez 20 MAR 2026 - 08:56h.

La opción de España como partido alternativo a la Finalissima con Argentina

Antes se medirá a Serbia en La Cerámica

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España y Egipto recibieron este viernes la confirmación del amistoso que tenían planeado disputar a finales de este mes de marzo. La selección que dirige Luis de la Fuente se medirá a Serbia el día 27 en La Cerámcia y lo hará cuatro días después, el 31, frente al combinado africano en el RCDE Stadium.

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Este viernes, Luis de la Fuente dará a conocer la lista de convocados para un nueva concentración de la selección. Una llamada que, antes del estallido del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán tenía como objetivo la disputa de la Finalissima ante Argentina en Catar. Se canceló la disputa en dicho escenario y tampoco se llegó a un acuerdo para disputar la cita en otro país, por lo que finalmente quedó cancelada.

En su lugar, el combinado nacional disputará dos amistosos ante Serbia y Egipto como preparación previa al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que ya está a la vuelta de la esquina.

El comunicado de la RFEF

Cuatro años después, la Selección española regresará a Barcelona para disputar, en el RCDE Stadium, la casa del RCD Espanyol de Barcelona, un encuentro de carácter amistoso. Será el martes 31 de marzo ante Egipto, cuarta clasificada en la pasada edición de la Copa África y combinado con más entorchados de estas características en sus vitrinas.

Con ello, y tras anunciar La Cerámica como sede del duelo ante Serbia, el feudo 'perico', situado en Cornellà-El Prat y con capacidad para 38.529 espectadores, servirá de escenario para el último de los partidos que el plantel de Luis de la Fuente juegue en la próxima ventana internacional, válidos ambos para la preparación al próximo Mundial.

El único precedente ante Egipto data del 3 de junio de 2006, fecha en la que los dos combinados se enfrentaron en el estadio Martínez Valero de Elche.