La opción de España como partido alternativo a la Finalissima con Argentina

Joaquín Anduro 13 MAR 2026 - 18:16h.

Serbia se presenta como alternativa a Argentina y Egipto

Argentina descarta jugar la Finalissima en el Bernabéu y propone otro estadio

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A pocos días del próximo viernes 27 de marzo, fecha en la que España y Argentina debían disputar la Finalissima, aún no es seguro si las dos selecciones se enfrentarán en la segunda edición de este partido entre los campeones UEFA y CONMEBOL. Tras los ataques de Irán sobre Qatar en plena guerra en Oriente Medio, la sede ha quedado en el aire e incluso la disputa del choque y del otro amistoso pendiente de la Selección Española, con una alternativa ya sobre la mesa.

Según informa Marca, ya ha habido conversaciones entre la RFEF y la federación de Serbia para que el combinado balcánico se mida a la Roja este mes de marzo. De hecho, en el sorteo de la fase de grupos de la próxima Nations League el pasado mes, los dos seleccionadores, Luis de la Fuente y Veljko Paunovic, ya charlaron sobre la posibilidad de un amistoso entre ambas.

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La RFEF habría prometido a De la Fuente que España jugaría dos amistosos en esta última ventana previa al Mundial a pesar de que los choques ante Argentina y Egipto en Qatar hayan quedado en el aire. Mientras la federación española y la AFA discuten sobre una Finalissima que está en el aire, la Selección tiene a Serbia como alternativa principal a la Albiceleste y el duelo con los Faraones.

España y Serbia ya se midieron en la última Nations League

Veljko Paunovic se hizo cargo de la selección de Serbia en el pasado mes de octubre semanas después de su destitución en el Real Oviedo, a los que había devuelto a Primera División 24 años después. El combinado exyugoslavo le seleccionó tras la renuncia de Dragan Stojkovic después de que el país se quedara fuera del Mundial 2026 incluso sin posibilidad de repesca ante un rival acérrimo como Albania.

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Españoles y serbios se enfrentaron por última vez en 2024 durante la fase de grupos de la última Nations League, en la que la Roja cayó en la final frente a Portugal por penaltis. En el primer encuentro tras ganar la Eurocopa, los dos combinados igualaron 0-0 en Belgrado mientras que un mes después, en Córdoba, los de Luis de la Fuente vencieron 3-0 con dianas de Aymeric Laporte, Álvaro Morata y Álex Baena.