La Finalissima entre España y Argentina apunta al Santiago Bernabéu: así está la situación

Novedades importantes con la Finalissima entre España y Argentina. Las campeonas de la Eurocopa y la Copa América jugarán la segunda edición de este título el próximo 27 de marzo. El partido se iba a disputar en el Estadio de Lusail, en Qatar, pero la situación geopolítica y bélica del país y sus alrededores han propiciado un cambio de planes, con el Santiago Bernabéu postulándose como gran favorito para acoger la cita.

Según informa la Ser, la RFEF ya ha propuesta a la UEFA que el partido se dispute en Madrid en la misma fecha, ese sábado 27 de marzo. Un escenario que, sin duda, colgaría el cartel de local y favorito a la selección española por el hecho de jugar en casa. Desde Argentina tienen algunas dudas por todo lo que ello implicaría a nivel de afición, pero no ven con malos ojos esta opción ya que evitaría un gran viaje para la gran mayoría de sus futbolistas.

Aún no se ha tomado una decisión definitiva. Falta el visto bueno definitivo de la UEFA, pero el Bernabéu se ha convertido ya en el gran favorito para acoger esta cita, que enfrenta a los últimos campeones de Europa y de Sudamérica. Lo que sí parece más que evidente es que el partido no se jugará en Qatar, un país salpicado por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

España, Argentina y la complejidad de la Finalissima

La fecha de la final entre las dos campeonas ha generado controversia desde un principio. Ya costó colocar el duelo en este mes de marzo, apenas tres meses antes de un Mundial en el que las dos selecciones podrían cruzarse incluso en dieciseisavos de final. De hecho, la teoría invitaba a pensar que el encuentro se debería haber disputado durante 2025, un año después de que los dos combinados ganaran sus respectivos títulos continentales, pero las dificultades del calendario fueron retrasando el duelo hasta encontrar una fecha en 2026.

El Estadio de Lusail, donde precisamente Argentina se proclamó campeona del mundo en 2022, era el escenario elegido, pero la guerra entre Estados Unidos e Irán ha provocado que los distintos organismos del mundo del fútbol se hayan visto obligados a buscar alternativas. Una alternativa que colocaba a Europa como gran favorita, ya que la mayoría de los futbolistas de las dos selecciones juegan en el viejo continente, y que pone ahora el Santiago Bernabéu como opción predilecta.

En este sentido, cabe recordar que España también tenía programado un amistoso ante Egipto tres días después de la Finalissíma en el mismo estadio de Lusail, en Qatar, el próximo 30 de marzo. De momento, ese duelo se mantiene en el aire, aunque la idea de Luis de la Fuente es completar el parón de selecciones con un amistoso. Falta por ver si se mantendrá el rival y cuál podría ser la ubicación.