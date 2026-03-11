Jorge Morán 11 MAR 2026 - 20:50h.

El ex futbolista se mostró muy crítico con la guerra en Irán

La figura de Eric Cantona siempre ha estado ligada a las cuestiones sociales y políticas. Un futbolista sin filtro, con una filosofía revolucionaria y que nunca se ha callado ante lo que considera injusto. Y en mitad del conflicto bélico en Irán, con Israel y Estados Unidos como sus rivales, el francés ha señalado directamente a Donald Trump como el culpable de todo el dolor que está ocurriendo en el mundo.

Las guerras en el mundo siempre acaban llevándose la vida de los más inocentes. Mujeres, hombres y niños que mueren por culpa de los problemas de los mandatarios. Y esto es precisamente con lo que quiere acabar Cantona, como él mismo dijo en una entrevista.

La petición de Eric Cantona a Donald Trump

Durante su intervención con Canal +, el ex jugador de 59 años lanzó una propuesta directamente para Donald Trump. "Debería existir una ley que dijera que si un presidente decide ir a la guerra, tiene que ser el primero en ir al frente, en lugar de enviar a jóvenes de 18 años", propuso el francés.

"Creo que entonces habría muchas menos guerras", comentó en unas palabras que han dado la vuelta al mundo. Para Cantona, los culpables de las guerras 'están en oficinas de 25 metros de largo' mientras envían 'a la muerte a los chicos de 18 años'.

"Cuando eres el opresor, envías a jóvenes de 18 años de tu propio país. Pero muchas veces en el otro lado no son jóvenes de 18 años: son niños de tres años, de once. Personas inocentes, civiles. O soldados. Pero habría menos guerras si los líderes tuvieran que ir ellos mismos. Porque no hay tanta gente valiente", señaló un Cantona que negó la presencia de sus hijos en estos conflictos. "Ninguno de mis hijos irá a la guerra. Cero. ¿Para qué? ¿Para quién? El Soldado Desconocido solo sirve para animar a otros a ir", sentenció.