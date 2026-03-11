Diego Páez de Roque Madrid, 11 MAR 2026 - 11:59h.

Una de las futbolistas de la selección de Irán regresa a su país

Irán podría perderse el Mundial 2026 tras los ataques de EEUU e Israel: los jugadores españoles ya han salido del país

Compartir







El deporte sigue viéndose afectado por el conflicto en Irán. Después de finalizar la Copa Asia Femenina, que tuvo lugar en Australia, algunas jugadoras de la selección iraní decidieron quedarse en el país con protección policial para no regresar a Irán.

En un principio eran cinco las futbolistas que se iban a quedar en Australia, aunque en las últimas horas se han sumado dos integrantes más del equipo tal y como ha confirmado el ministro del Interior australiano, Tony Burke.

PUEDE INTERESARTE La Selección Española, obligada a retrasar su vuelo a Turquía por el conflicto con Irán

"Una era jugadora y la otra, personal de apoyo. Con la ayuda de la Policía Federal Australiana, las separaron del resto del grupo y las llevaron a un lugar seguro. Luego se reunieron conmigo en la sede de la Policía Federal Australiana", comentó en una comparecencia ante los medios de comunicación.

Las autoridades australianas organizaron entrevistas individuales con cada integrante de la delegación con el objetivo de que pudieran tomar una decisión sin presiones externas.

PUEDE INTERESARTE El misil de Irán interceptado en Turquía amenaza el viaje del Rayo Vallecano para la Conference

Una de las jugadoras decide volver a Irán

El ministro Tony Burke también confirmó que una de las jugadoras a las que se le ha dado asilo tras la Copa de Asia ha pedido regresar a Irán. La mujer se puso en contacto con la Embajada de Irán para solicitar la recogida. Tras ello, el resto de mujeres fueron trasladadas a otro lugar para garantizar su seguridad.

"Mis funcionarios se aseguraron de que esta fuera su decisión y se hicieron todas las preguntas que se debían hacer", comentó Tony Burke.

"Podemos sentirnos muy orgullosos de la Policía Federal Australiana, de los funcionarios de Interior y de todos los que participaron para asegurar que Australia sea un país donde puedan ver que existe libertad de elección para las mujeres", añadió.

Preocupación por las jugadoras y sus familias

Todo comenzó cuando antes de un partido de la Copa de Asia Femenina, las jugadores se negaron a cantar el himno de Irán, un gesto que desde el país interpretaron como una traición.

Después de la decisión de las jugadoras de no regresar a Irán, desde el país acusaron a sus "enemigos" de haber intentado "distraer" a las futbolistas para no volver con "ofertas tentadoras".

“Algunas trabajadoras integrantes de nuestra selección nacional femenina de fútbol, que son hijas de esta misma tierra, actuaron involuntariamente, influenciadas por la provocación emocional derivada de las maquinaciones y travesuras del enemigo”, expuso la Fiscalía General de Irán.

Ahora, con el regreso de una de las integrantes del equipo, se ha aumentado la preocupación tanto por la futbolista que vuelve a Irán después de lo que muchos consideran como una traición, como por las familias de las deportistas que mantienen el asilo en Australia, siendo este posiblemente uno de los motivos del regreso de la jugadora.

Según contó la periodista deportiva Raha Pourbakhsh, en unas declaraciones a CNN Sports, las familias de tres de esas cinco jugadoras habían recibido amenazas en los últimos días.