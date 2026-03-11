Jorge Morán 11 MAR 2026 - 17:10h.

La FIFA no ha informado todavía sobre el sustituto de Irán

Irán se baja del Mundial después de la 'invitación' de Donald Trump: "Ha asesinado a nuestro líder

Irán no participará en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el verano de 2026. La decisión fue desvelada por el Ministro de Deportes, Ahmad Doyanmali, debido al conflicto bélico existente con Israel con el apoyo estadounidense. Desde el país de Oriente Medio señalan directamente a un Donald Trump que 'había invitado' a los iraníes al país, según lo desvelado por Infantino.

"El presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos", desveló el presidente de la FIFA. Un ofrecimiento que han rechazado desde Irán. "Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo", respondió.

Qué dice la FIFA sobre la ausencia de Irán en el Mundial 2026

La FIFA todavía no se ha manifestado sobre la ausencia de los 'Príncipes de Persia', pero, en caso de no asistir al Mundial 2026, su reglamento recoge el procedimiento y el elegido para sustituirle en el torneo internacional más importante.

Según el apartado 6.7 de la normativa, en caso de que una federación participante se retire o sea excluida de la competición internacional, la FIFA deberá elegir como sustituto al país mejor clasificado dentro de la confederación. En este caso, Irán pertenece a la AFC (Confederación Asiática de Fútbol), que cuentan con 8.5 cupos para esta Copa del Mundo 2026.

La ausencia de Irán beneficiaría directamente a dos país: Irak y Emiratos Árabes Unidos. El primero accedería de manera directa al grupo G, junto a Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto, mientras que su cupo en la repesca sería ocupado por la segunda.

Una situación que beneficiaria en doble caso a Irak. Primero por lograr acceder de manera directa sin repesca y segundo por salvar sus problemas de visado antes de visitar Monterrey (México), en dónde se enfrentarían al ganador del partido entre Bolivia y Surinam.

¿Qué sanción tendría Irán por no ir al Mundial?

Según las informaciones de L'Equipe, en caso de que la ausencia de Irán sea oficial, el país tendrá severas sanciones por parte de la FIFA. En caso de retirarse 30 días antes del Mundial (11 de junio), la multa oscilaría los 325 mil dólares. Si por el contrario lo hacen dentro de esos 30 días, la sanción ascendería hasta los 650 mil dólares.