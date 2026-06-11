Sudáfrica acabó con nueve jugadores y los anfitriones, con diez

Uno por uno y notas de México y Sudáfrica en el primer partido del Mundial: cero histórico y nueva estrella

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El Mundial 2026 arranca de color rojo. México se ha impuesto a Sudáfrica en un partido inaugural similar al de 2010 que ha estado marcado por las tres tarjetas rojas mostradas por el colegiado Wilton Pereira Sampaio, dos para la selección visiante y una para la anfitriona, todas en la segunda mitad, que provocaron que el partido acabara con 19 futbolistas sobre el terreno de juego.

Las cosas se empezaron a torcer para Sudáfrica desde muy pronto. A los 9 minutos, Julián Quiñones hizo el primer gol del Mundial después de que Siphephelo Sithole perdiera la posesión de manera imperdonable en la salida de balón, en la frontal del área. Lejos de reaccionar, los Bafana Bafana se mostraron tímidos en ataque, temerosos con balón y nerviosos en la línea defensiva.

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Dos expulsiones en Sudáfrica y otra para México

Pero sin duda, lo peor llegó en la segunda mitad. A los 49 minutos, Siphephelo Sithole volvió a salir en la foto y se marchó expulsado con roja directa. Brian Gutiérrez encaraba al portero en solitario y el jugado sudafricano se cruzó por detrás, derribándole e impidiendo una ocasión manifiesta de gol. Aquí había polémica: a la calle.

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En superioridad numérica, Raúl Jiménez hizo el 2-0 a los 67 minutos con un gran cabezazo y dejó el partido visto para sentencia. Pero en clave africana, aún había más noticias negativas: Themba Zwane sólo duró 23 minutos sobre el terreno de juego y se marchó a la calle en el 84' con otra roja directa, la segunda del partido. Esta vez, con intervención de VAR, que avisó al colegiado para que revisara un manotazo sobre Alvarado. Tras consultaron en el monitor, mostró al jugador el camino a vestuarios.

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Sudáfrica acabó con nueve y sin incomodar a la anfitriona, que también vio otra expulsión en los compases finales del encuentro. César Montes vio la roja directa en el 92', ya en el tiempo añadido, tras derribar a un rival en la frontal del área, impidiendo una ocasión manifiesta de gol. O al menos eso interpretó el árbitro en un partido inaugural para la historia de los Mundiales: primera vez que acaba con tres expulsiones.