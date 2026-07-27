Mati Prats no da crédito con los 120 millones del Real Madrid por Diomande

Javi Rayo 27 JUL 2026 - 15:52h.

El fichaje de Diomande por el Real Madrid está a punto de hacerse oficial

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En las próximas horas se hará oficial el fichaje de Yan Diomande por el Real Madrid. El conjunto blanco pagará más de 120 millones al Leipzig por el extremo costamarfileño tras su temporadón en la Bundesliga. Domande valía hace justo un año 20 millones, que fue lo que pagó el conjunto alemán al CD Leganés, y eso ha generado muchas dudas entre los aficionados. Mati Prats, en su editorial de este lunes, muestra su incredulidad con lo que se ha convertido el mercado de fichajes. "El mundo del fútbol está loco", afirma el presentador de ElDesmarque.

Puedes ver su alegato completo reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.