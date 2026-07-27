Las redes sociales siguen alucinando con el 'nuevo Vinicius' tras su retoque estético

Redacción ElDesmarque Madrid, 27 JUL 2026 - 13:39h.

El brasileño sigue de vacaciones tras el Mundial y sin renovar con el Real Madrid

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El retoque estético de Vinícius Júnior vuelve a ser noticia. Mientras su futuro en el Real Madrid continúa rodeado de incertidumbre ante una renovación que sigue sin cerrarse y el creciente interés del Arsenal, el extremo brasileño ha vuelto a acaparar la atención por su viral cambio estético. El atacante ha reaparecido durante sus vacaciones con unas nuevas imágenes junto a su pareja que han reavivado el debate en redes sociales sobre el retoque facial al que se sometió hace unas semanas. El futbolista recurrió a una armonización facial, un procedimiento estético que redefine e iguala los rasgos del rostro mediante infiltraciones, y las comparaciones entre su aspecto actual y el de semanas atrás ha vuelto a acumular miles de comentarios.

El cambio de imagen de Vinicius Junior vuelve a hacerse viral

Las nuevas fotografías compartidas durante sus vacaciones muestran a un Vinícius con unos rasgos faciales muy diferentes al de hace unas semanas durante el Mundial. En redes sociales, numerosos aficionados han vuelto a comparar fotografías del antes y el después del retoque estético, un debate viral que ya se produjo cuando el brasileño reapareció tras someterse al procedimiento. De hecho, muchos usuarios lo etiquetan incluso como el “nuevo Vinícius”.

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La renovación sigue sin cerrarse y el Arsenal está atento

Más allá de su imagen, el futuro de Vinícius continúa siendo uno de los grandes culebrones del verano. Su renovación con el Real Madrid sigue sin cerrarse y las diferencias económicas mantienen paralizadas las negociaciones desde hace meses. Esta situación ha despertado el interés del Arsenal, que, según diversas informaciones publicadas en Inglaterra, estudia convertir al brasileño en el futbolista mejor pagado de toda su historia para convencerle de abandonar el Santiago Bernabéu. Pese a ello, en el Real Madrid mantienen la calma y siguen confiando en alcanzar un acuerdo con una de sus grandes estrellas.