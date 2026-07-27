La extraña convocatoria de Flick con Ter Stegen, De Jong y Araujo

Juan Pérez 27 JUL 2026 - 12:32h.

Una lista de 30 jugadores para el stage de pretemporada

Hansi Flick y Deco prefirieron fichar a Anthony Gordon antes que a Diomande

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Las razones para entender a Hansi Flick en su primera gran convocatoria de la temporada 26/27 pasan por analizar los pormenores de un mercado de fichajes bastante loco. Con 30 jugadores anunciados para el primer stage de pretemporada en Inglaterra, el conjunto blaugrana suma a Ter Stegen y De Jong, jugadores en situaciones muy diferentes que viajan con el club a pesar de que su rol parece muy alejado del primer plano.

El Barça viaja este mediodía hacia Inglaterra para establecerse en St. George's Park, la ciudad del fútbol de la Federación Inglesa, para disputar un amistoso ante el Birmingham City. Ante la ausencia de los ocho mundialistas que regresan el 12 de agosto, la lista está repleta de chavales pero también de jugadores que están muy lejos de ser relevantes en las primeras instancias de la preparación.

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La mayor sorpresa de todas es la presencia de Ter Stegen, con la cesión apalabrada con el Ajax desde hace semanas pero al mismo tiempo estancada por motivos económicos. En lo concerniente al valor del grupo, la idea de Flick es lógica pero plantea ciertas dudas porque en ese mismo afán por mantener el bloque están también los lesionados de mayor o menor carga como De Jong, Araujo o Balde.

La gravedad del caso del holandés con la ruptura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha no cambia la intención de Flick de colocarlo junto al resto de sus compañeros a pesar de la lesión. Araujo y Balde, también en la fase final de la recuperación, están en la lista a pesar de que su situación seguramente no les de margen para tener minutos ante el Birmingham.

La situación de Araujo es la más compleja de todos porque a priori tiene un rol complicado esta temporada porque a priori tanto Cubarsí como Eric García están por delante. Falta saber si Gerard Martín da el paso para ser el tercer central, y si entonces Araujo lucha por un puesto ahí junto a Christensen o busca una salida, porque es raro imaginar tener cinco centrales en la plantilla blaugrana. Este es el listado completo del FC Barcelona para Inglaterra en la que destaca el joven Ebrima Tunkara de tan solo 16 años.

Porteros

Ter Stegen

Szczęsny

Yaakobishvili

Iker Rodríguez

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Defensas

R. Araujo

H. Fort

Balde

Cortés

Xavi Espart

Christensen

Gerard Martín

Jofre

Pesquer

Centrocampistas

De Jong

M. Casadó

Tommy

Brian Fariñas

I. Diarra

Bernal

Fermín

Orian Goren

Guille

Atacantes