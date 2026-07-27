El Barcelona se topa con una realidad por Aymeric Laporte y el Athletic zanja la duda

Ángel Cotán 27 JUL 2026 - 08:20h.

El campeón del Mundo, noticia en este mercado de fichajes

"No sé si van a saco por Laporte"

Compartir







Arranca una nueva semana en Bilbao con la operación salida entre ceja y ceja. Edin Terzic ha señalado a cuatro activos que deben buscar equipo en este mercado estival y en el Athletic Club confían en cumplir con parte de las peticiones del germano en los próximos días. Unas decisiones que, a lo largo del verano, suelen convivir con situaciones inesperadas como la que protagoniza Aymeric Laporte.

Tras su brillante actuación en el Mundial 2026 con la Selección Española, desde la Ciudad Condal se relacionó al futbolista de Agen con el FC Barcelona. Tras los intensos capítulos vividos en el pasado entre ambos clubes con Nico Williams, todo parecía apuntar a un nuevo mercado de tensión.

El Barcelona se topa con una realidad por Aymeric Laporte

Tras los primeros sondeos del posible fichaje motivados por el buen funcionamiento de Laporte al lado de Pau Cubarsí con España, desde Mundo Deportivo informan de una situación que lo cambia todo. En un primer momento se especuló con el posible precio de salida del zaguero y se situó en los quince millones de euros.

Finalmente, y tras el contundente mensaje público de Edin Terzic, esas dudas cláusula de rescisión han acabado por completo. Y es que tras las dificultades que tuvo acometer el Athletic por el regreso de Aymeric Laporte, las últimas informaciones aseguran que no tiene cláusula de salida.

Una situación que obligaría al Barcelona a negociar con el Athletic por un traspaso, hecho que, según la citada fuente, no contemplan en Can Barça. Los azulgranas se han topado con una realidad que zanja la duda y prácticamente cierra un caso que ha tenido escasos días de vida. Hansi Flick no descarta del todo la incorporación de un defensa central en este mercado de verano, pero las prioridad pasa por el puesto de delantero centro.