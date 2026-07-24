Ángel Cotán 24 JUL 2026 - 12:06h.

El club colchonero, aún concentrado en las ventas, acecha dos nuevos objetivos

Diego Simeone comienza a perfilar la gran sorpresa en ataque

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A diferencia de otros mercados, el Atlético de Madrid no está protagonizando un alto volumen de operaciones, pero con el Mundial 2026 ya finalizado, todo hace indicar que los movimientos comenzarán a sucederse. La dirección deportiva que lidera Mateu Alemany prioriza la operación salida con varias negociaciones avanzadas, aunque sin obviar las llegadas.

El club rojiblanco está por la labor de hacer un esfuerzo en lo económico y estaría enfocando su búsqueda en dos posiciones concretas. Diego Pablo Simeone demanda una nueva pieza, como mínimo, en área propia y rival.

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En este sentido, las últimas informaciones sobre el mercado rojiblanco confirman un sondeo por un futbolista importante, aunque venido a menos. Además, los tiros apuntan a un fichaje más en el eje de la defensa colchonera.

El Atlético de Madrid "sondea" y prioriza dos fichajes en el mercado

El periodista Matteo Moretto, experto en materia de mercado, arrojó nuevos detalles del mercado rojiblanco en Radio MARCA. Aunque informó de los dos fichajes que busca el club, la operación salida también concentra muchos esfuerzos: "El Atlético tendrá que sacar algunos futbolistas. Sé que hay clubes que preguntan por Matteo Ruggeri, pero de momento nada en firme".

Fue entonces cuando la citada fuente abordó las incorporaciones en las que trabaja Mateu Alemany. Concretamente dos, una en campo propio y otra en campo contrario. El Atlético se mueve por Jadon Sancho y por un nuevo cromo en la retaguardia: "A nivel de fichajes, el club está trabajando para traer a un central, esto lo tengo clarísimo. Vamos a ver qué pasa con el tema de Julián Álvarez, pero esperamos que sobre todo el chico se aclare. Te puedo confirmar un sondeo por parte del Atlético de Madrid por Jadon Sancho. El Atleti preguntó por las condiciones, está buscando un futbolista de banda, un extremo más que pueda dar un poco de desequilibrio".