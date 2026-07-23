El Atlético de Madrid valora el fichaje de Jadon Sancho con dos obstáculos a salvar

Ángel Cotán 23 JUL 2026 - 14:11h.

Su valor de mercado se ha desplomado en los últimos años

El Atlético de Madrid supera todas sus expectativas con la venta de Thiago Almada

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El Atlético de Madrid está convencido en reforzar su ataque este verano. Aunque los focos se centran en la posición del delantero centro, Mateu Alemany rastrea el mercado de fichajes en busca de nuevos perfiles ofensivos que amplíen el abanico de opciones de Diego Pablo Simeone. La operación salida también es clave en estas decisiones y la marcha de Thiago Almada, que se calienta en las últimas horas, podría provocar la ofensiva por un sustituto.

En este contexto, el prestigioso medio alemán BILD avanza el interés colchonero en Jadon Sancho. El extremo izquierdo, tras protagonizar varios vaivenes en la Premier League, podría recalar en LALIGA EA Sports de la mano del Atleti.

El Atlético de Madrid valora el fichaje de Jadon Sancho

Según la citada fuente, el conjunto madrileño tiene en su lista de futuribles al atacante inglés. Se trata de una operación que conlleva un notable riesgo deportivo, y es que tras su temprana explosión en la Bundesliga, Jadon Sancho ha protagonizado una caída futbolística que le ha obligado a encadenar varias cesiones sin excesivo éxito.

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Una vez finalizado su contrato en el Manchester United, y tras militar en otros clubes ingleses como Chelsea o Aston Villa, el Atlético de Madrid podría ofrecerle una vía de escape aprovechando su condición de agente libre.

A pesar de esta ventaja, el club colchonero debe salvar dos importantes obstáculos por su fichaje. El primero de ellos su alto salario, pues el citado medio alemán cifra en cinco millones de euros la base de sus honorarios. Además, al ser un jugador sin equipo, Jadon Sancho peleará por una prima de fichaje que tiende a generar muchos problemas en las negociaciones.

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Un claro competidor en esta operación

Y además, el Atlético debería imponerse a un duro competidor en lo emocional. El Borussia Dortmund está interesado en el regreso de Jadon Sancho. Allí, el futbolista inglés deslumbró a media Europa aunque nunca más llegó a alcanzar el nivel de su primera etapa alemana. Ahora, el BVB está dispuesto a brindarle una nueva oportunidad pero bajo ciertas condiciones.

El Borussia Dortmund exige a Jadon Sancho que acceda a una reducción de su salario, además de no reclamar prima de fichaje. A sus 26 años, el futbolista inglés aún tiene tiempo para recuperar su mejor versión.