El Deportivo aumenta el debate por el fichaje del lateral: Ricardo Rodríguez y cuatro más

Ángel Cotán 23 JUL 2026 - 08:51h.

Los cinco candidatos cuentan con experiencia en la élite

¿Cómo está el posible fichaje de Angeliño?

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El Deportivo de A Coruña se lanza a por su gran prioridad veraniega. Tras protagonizar uno de los mercados de fichajes más animados de toda LALIGA EA Sports, el club herculino busca apuntalar la defensa de Antonio Hidalgo. Para ello, y tras reforzar la portería y el eje de la zaga, Fernando Soriano y su dirección deportiva concentran esfuerzos por el ansiado lateral izquierdo.

Con el italiano Giacomo Quagliata como uno inquilino del sector izquierdo de la línea defensa, el Deportivo intensifica la búsqueda de un segundo cromo que eleve la competencia en el lateral. Hay cinco nombres encima de la mesa que responden a un perfil similar en lo que a experiencia se refiere. No obstante, cada caso guarda su dificultad y también hay rivales pujando.

El Deportivo aumenta el debate por el fichaje del lateral

Desde hace semanas, la gran prioridad deportivista para el lateral izquierdo responde al nombre de Angeliño. La baza de Fernando Soriano en esta difícil operación no es otra que el sentimiento del propio futbolista por la entidad coruñesa y las ganas de regresar a la que fue su casa. En Roma siguen analizando su situación y no está del todo clara su continuidad.

Por esta razón, y como apunta La Opinión A Coruña, el equipo blanquiazul ha ampliado el casting y cuenta con otros cuatro nombres encima de la mesa. Comenzando por Ricardo Rodríguez, internacional por Suiza en el pasado Mundial 2026 y agente libre tras finalizar su vinculación con el Real Betis. En lo económico la operación es factible, pero el jugador cumplirá 34 años en el próximo mes de agosto y hay dudas. Es un perfil muy similar al de Alberto Moreno, otro de los candidatos a reforzar el lateral izquierdo del Dépor, también agente libre y al que siguen de cerca equipos como el Málaga CF.

También se valora la experiencia en la élite de Álex Moreno. Inmerso en su último año de contrato en el Girona, el Deportivo podría jugar con la diferencia de categorías para abaratar su fichaje. Y por último, Abel Bretones. El más joven de los cinco y el que posee un contrato de mayor duración. Cinco nombres para un único fichaje que cada vez se antoja más necesario.