Ángel Cotán 22 JUL 2026 - 14:01h.

Los hábitos del jugador del Atlético de Madrid, de nuevo a la palestra

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España sigue de fiesta tras conquistar el Mundial 2026. Tras su heroico triunfo en Nueva York y las celebraciones en la capital de España, la expedición nacional recibe sus merecidos homenajes en sus respectivas ciudades y pueblos natales. Tras más de un mes concentrados, los integrantes de la Selección Española han liberado tensiones siendo Marcos Llorente uno de los reyes de la fiesta.

El jugador del Atlético de Madrid no dudó en mostrar los vinos que degustaron en el autobús de los campeones. Y a pesar del más que merecido homenaje, Marcos Llorente ha recibido alguna crítica en redes sociales.

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Los mensajes de Marcos Llorente tras las críticas

El lateral derecho de la Selección Española tiende a recibir críticas de un amplio sector de la sociedad por sus rutinas saludables. El último ejemplo ha ocurrido en la red social X, anteriormente Twitter. Tras recibir un mensaje que hacía alusión a su consumo de alcohol durante las celebraciones del Mundial 2026, Marcos Llorente no ha dudado en responder.

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Este es el mensaje del futbolista del Atlético de Madrid: "Si fuera solo la tarde bebiendo… Cuando ganes una copa del mundo lo entenderás. Por cierto te recomiendo tomar el sol, debes tener la serotonina y la dopamina por los suelos".

Además, el futbolista colchonero dejó una reflexión más extensa en su perfil oficial de Instagram: "Qué bonito que, en una época en la que parece que hacen todo lo posible por dividirnos, enfrentarnos y mantenernos discutiendo por cualquier cosa, lleguen once personas corriendo detrás de un balón para recordarnos quiénes somos.

Durante unas semanas han desaparecido las etiquetas, las ideologías y las peleas. Solo ha quedado un país unido, celebrando, sufriendo y emocionándose junto. Qué maravilla ver una España así, aunque solo sea por un rato. No somos conscientes de que somos el mejor país del mundo. Viva España".