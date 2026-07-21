La FIFA menosprecia a España tras ganar el Mundial con dos olvidos en Athletic y Barcelona

Ángel Cotán 21 JUL 2026 - 09:26h.

Son las ausencias más sorprendentes

La felicitación de la Real Sociedad a Mikel Oyarzabal desata las críticas en España: "Decidlo sin complejos"

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España conquistó el Mundial 2026 con una superioridad aplastante. Pese a las dudas del debut, el combinado que dirige Luis de la Fuente pasó por encima de sus rivales en las eliminatorias imponiendo su fútbol y minimizando a estrellas como Lionel Messi o Kylian Mbappé. Un triunfo colectivo en el que han brillado varias individualidades, aunque FIFA parece opinar diferente.

Con la Copa del Mundo ya en Madrid, y tras una larga jornada de celebración, el máximo organismo del fútbol mundial abre un nuevo debate para todos los aficiones. Y a la espera de conocerse el resultado final... deja a dos grandes olvidados en el Athletic Club y FC Barcelona.

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La FIFA menosprecia a España tras ganar el Mundial

Tras la disputa de la gran final entre España y Argentina, FIFA entregó los premios individuales que reconocen al mejor portero del campeonato, al mejor jugador joven, al máximo goleador, y cómo no, al mejor jugador. Kylian Mbappé se coló en el dominio español con Unai Simón, Pau Cubarsí y Rodri Hernández respectivamente.

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Una elección que choca directamente con las opciones que abre a votación para elegir el mejor once del torneo. FIFA se ha olvidado del citado Pau Cubarsí, así como de Aymeric Laporte, dos de los grandes centrales del ya pasado Mundial 2026 y que no optarán a esa prestigiosa formación.

En portería, Unai Simón si será una de las opciones que podrán votar los aficionados para este once inicial. En defensa, sin los citados centrales como candidatos, Marc Cucurella y Pedro Porro aspiran a ser lo mejores laterales de la cita mundialista.

En el centro del campo, Rodri Hernández y Lamine Yamal se postulan como posibles integrantes del once ideal del campeonato. En el puesto de delantero centro, Mikel Oyarzabal sí figura entre las opciones que se pueden votar a través de este enlace.