El Málaga pacta a Carlos Dotor y Loren Juarros apuesta por dos fichajes: hay una duda

Ángel Cotán 21 JUL 2026 - 08:57h.

El director deportivo malaguista deja una tercera incorporación más en el aire

Las cifras del fichaje de Juan Cruz por el Málaga, con opción de compra y pellizco para el Betis

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El Málaga CF está superando el hándicap que tenía respecto a sus competidores en el siempre difícil mercado de fichajes para los recién ascendidos. La vía de playoff, la más larga con diferencia, le ha generado una cierta desventaja que Loren Juarros está sabiendo superar. Tras oficializar las llegadas Fernando Calero y Juan Cruz, el director deportivo apuesta, como mínimo, por dos fichajes.

En esa partida de nuevos objetivos costasoleños no figura el fichaje de un Carlos Dotor que, como desliza Málaga Hoy, ya está pactado. El centrocampista no cuenta para Claudio Giráldez en el Celta de Vigo y solo quería regresar a La Rosaleda. La gran duda de esta operación en calidad de cedido la encarna la posible obligatoriedad de compra.

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Más allá del mediocentro madrileño, Loren Juarros se lanza a por dos fichajes más. Eso sí, la dirección deportiva malaguista deja para el final una última duda que podría acabar siendo la guinda del regreso a la Primera División.

Loren Juarros apuesta por dos fichajes y deja una duda en el Málaga

Según avanza el Diario AS, el Málaga CF aún seguirá fichando en este mercado de verano. Dos incorporaciones se esperan en las próximas semanas y se deja en el aire una tercera. Las prioridades pasan por reforzar dos posiciones. Loren Juarros busca un lateral izquierdo tras caerse la opción de Manu Sánchez.

El segundo fichaje que le resta al líder de la parcela deportiva boquerona llegaría para reforzar el centro del campo. Juanfran Funes busca un nuevo cromo y se optará por el perfil de la experiencia para ampliar el abanico de opciones.

La duda abierta en la planificación malaguista, como apunta la citada fuente, también afecta a la medular. Loren Juarros no resuelve la incógnita y podría fichar a dos centrocampistas más antes de dar por cerrada la primera plantilla.