Las cifras del fichaje de Juan Cruz por el Málaga, con opción de compra y pellizco para el Betis

Joaquín Anduro 19 JUL 2026 - 14:46h.

Juan Cruz vuelve al Málaga cinco años después

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El Málaga CF ha hecho oficial este domingo el regreso al conjunto de la Costa del Sol de Juan Cruz, que llega como cedido con opción de compra al final de la presente temporada. Una operación por la que el Leganés tendrá que pagarle al Real Betis parte del dinero obtenido por la cesión de un futbolistas al que ya dirigió Juanfran Funes en el Atlético Malagueño.

El cuadro malacitano pagará unos 500.000 euros por el préstamo del mediapunta para la campaña 26/27, de los que 300.000 irán para el Leganés y 200.000 para el Betis. La opción de compra, de la que no han trascendido detalles en cuanto a su cantidad, está sujeta a diferentes condicionantes para su desvinculación definitiva del cuadro pepinero, con el que tiene contrato hasta 2029.

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El Málaga ha anunciado al más puro estilo Art Attack el regreso de Juan Cruz, que se formó en la cantera blanquiazul hasta su salida al Betis en el verano de 2021. Antes, ya había tenido tiempo de debutar con el primer equipo malagueño en cinco partidos, debutando en mayo de 2018 en LALIGA EA Sports y anotando ante el Coruxo en Copa del Rey en la 20/21 su único gol.

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El comunicado del Málaga con la llegada de Juan Cruz

Juan Cruz Díaz Espósito, nacido el 25 de abril del 2000 en Quilmes (Argentina), es un extremo que destaca por su calidad en su pierna izquierda, así como en sus golpeos, conducciones y regate.

Comenzó su andadura en las categorías inferiores del Málaga, donde estuvo 11 años defendiendo la elástica blanquiazul, llegando a debutar con el primer equipo con apenas 18 años, el 19 de mayo de 2018, con el cuadro dirigido por José González en Primera División.

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Tres años más tarde, en 2021, recaló en el Betis Deportivo, completando dos temporadas en las que tuvo también incidencia en la primera plantilla, con la que disputó 11 encuentros entre 2022 y 2024.

En el mercado de invierno de 2024, el Club Deportivo Leganés se hizo con sus servicios en forma de cesión. Como pepinero, sumó un ascenso a Primera División que, además, le supuso ampliar su estancia en el club leganense ya en propiedad. En total, Juan Cruz suma 46 partidos en LALIGA EA SPORTS.

El atacante llega al Málaga CF en calidad de cedido por el Leganés hasta el final de la temporada 26/27, aunque el club malaguista se guarda una opción de compra. El jugador argentino, con un inmenso nexo con el Málaga y con La Academia MCF, se pondrá a las órdenes de Juanfran Funes en el regreso del conjunto malacitano a la élite del fútbol español.

¡Mucha suerte en tu regreso al Málaga, Juan! ¡Bienvenido de nuevo!