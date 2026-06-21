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Así se vivió la fiesta del ascenso del Málaga desde dentro: del manteo a Funes a la invasión en sala de prensa

Así se vivió la fiesta del ascenso del Málaga desde dentro
Así se vivió la fiesta del ascenso del Málaga desde dentro. mitele.es
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El Málaga CF consumó su ascenso a LALIGA EA SPORTS tras vencer a la UD Almería y será uno de los 20 equipos que compitan en la máxima categoría del fútbol español. Un ascenso que premia a un grupo de jugadores criados en la cantera malaguista por encima del millonario proyecto del conjunto indálico. La fiesta comenzó en el césped y rápidamente se trasladó donde estaba la afición, prosiguió en el túnel de vestuarios y la sala de prensa y acabó en los exteriores. Una alegría compartida que seguirá en los próximos días y, de cara a las vacaciones de los futbolistas después de consumar el objetivo.

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