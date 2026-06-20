Confirmados los 20 equipos de LALIGA EA SPORTS y 22 de LALIGA HYPERMOTION 2026/2027

Fran Fuentes 20 JUN 2026 - 23:32h.

Tras el ascenso del Málaga y definidos los cuatro promocionados desde Primera RFEF, ya está la foto completa

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LALIGA EA SPORTS 2026/27 ya tiene definidos los 20 clubes que competirán en la máxima categoría del fútbol español la próxima temporada. La campaña deja tres cambios respecto al curso anterior, con los descensos de Real Oviedo, RCD Mallorca y Girona. Asimismo, los ascensos de Racing de Santander, Deportivo de La Coruña y Málaga CF, tras vencer en el playoff a la UD Almería, completan la nómina de participantes para el nuevo campeonato, que arrancará el 15 de agosto.

El Real Oviedo terminó la temporada en la última posición de la clasificación y regresará a Segunda División junto a Mallorca y Girona, que tampoco lograron asegurar la permanencia. Los tres dejan su sitio a Racing, Deportivo y Málaga CF, tres equipos históricos en la categoría. Asimismo, ya están definidos todos los banquillos de cara al próximo curso.

De este modo, los 20 equipos que disputarán LALIGA EA SPORTS 2026/27 serán FC Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid, Real Betis, Celta de Vigo, Real Sociedad, Getafe, Athletic Club, Valencia, Sevilla, Rayo Vallecano, Osasuna, Espanyol, Alavés, Levante, Elche, Racing de Santander, Deportivo de La Coruña y Málaga.

La próxima temporada también contará con ocho representantes españoles en las competiciones europeas. El FC Barcelona, campeón de Liga, estará acompañado en la Liga de Campeones por Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid y Real Betis. Por su parte, Celta de Vigo y Real Sociedad disputarán la Europa League, después de que el conjunto donostiarra lograra además el título de la Copa del Rey. El Getafe completará la representación nacional en la Conference League.

Los 22 equipos de LALIGA HYPERMOTION también se han confirmado ya

LALIGA HYPERMOTION 2026/27 también tiene ya confirmados a sus 22 protagonistas. A los descendidos desde Primera División, Real Oviedo, RCD Mallorca y Girona, se suman los equipos que lograron mantener la categoría durante la pasada campaña, mientras que cuatro clubes procedentes de Primera RFEF darán el salto al fútbol profesional. Tenerife y Eldense certificaron el ascenso directo tras finalizar en la primera posición de sus respectivos grupos, mientras que Sabadell y Celta Fortuna consiguieron las otras dos plazas a través del playoff.

De este modo, tendremos a Real Oviedo, RCD Mallorca, Girona FC, UD Almería, UD Las Palmas, CD Castellón, FC Burgos, SD Eibar, Córdoba CF, Sporting de Gijón, AD Ceuta, Albacete Balompié, FC Andorra, Granada CF, Real Sociedad B, CD Leganés, Real Valladolid, Cádiz CF, CD Tenerife, Eldense, Celta Fortuna y CD Sabadell.