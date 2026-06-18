Sólo siete equipos seguirán con el mismo entrenador que tenían hace un año

Así ha quedado la clasificación de LaLiga y así debería haber quedado según el valor de cada plantilla

Compartir







Los banquillos de LaLiga EA Sports para la temporada 2026/2027 ya están cerrados. El último club en confirmado su líder en el vestuario ha sido el Rayo Vallecano, que apuesta por Beñat San José como sustituto de un Iñigo Pérez que seguirá en el campeonato, pero dirigiendo al Villarreal CF. En total, seis equipos de los 17 que se mantienen han cambiado de entrenador, a los que hay que añadir otras tres caras nuevas con los tres ascendidos.

Los nuevos entrenadores de LaLiga EA Sports

Empezando por la parte alta, el Real Madrid apuesta por el regreso de José Mourinho 13 años después tras un año muy decepcionante en el que ni Xabi Alonso ni Álvaro Arbeloa consiguieron dar con la tecla.

PUEDE INTERESARTE Durísima rajada de Manuel Vizcaíno contra Ontiveros

El Villarreal ha fichado a Iñigo Pérez tras no llegar a un acuerdo para renovar a Marcelino García Toral, que de momento está sin equipo.

A cambio, el Rayo Vallecano se ha decantado por Beñat San José, que llega procedente del Éibar, tras varias semanas de trabajo y una lista de candidatos que parecía interminable.

El Athletic Club fue el primero en confirmar su cambio en el banquillo. Ernesto Valverde anunció su salida en marzo, cuando aún restaban dos meses de competición, y el club confirmó la llegada de Edin Terzic en mayo, antes de acabar el campeonato.

PUEDE INTERESARTE Aficionados del Atlético de Madrid piden el fichaje de Rashford como "venganza"

En el Elche CF, Eder Sarabia decidió poner fin a su paso por el Martínez Valero una vez conseguida una sufrida permanencia. Finalmente, el club alicantino ha apostado por Martín Anselmi como nuevo entrenador.

Y para acabar está CA Osasuna, que también tenía una larga lista de candidatos al banquillo tras la marcha de Alessio Lisci, que se quedó al borde del descenso en la última jornada. Finalmente el elegido fue Luis Miguel Ramis, que llega procedente del Burgos.

A estos seis nuevos entrenadores hay que añadir los tres ascendidos desde LaLiga Hypermotion. El Racing seguirá contando con José Alberto López y el Deportivo, con Antonio Hidalgo. Falta por ver si se une a la ecuación el UD Almería de Rubi o el Málaga CF de Juan Francisco Funes.

Los banquillos inamovibles de LaLiga

Así pues, serán 11 los entrenadores que seguirán ocupando su puesto respecto al final del pasado curso. Entre ellos, un Diego Pablo Simeone que cumplirá 14 años en el banquillo del Atlético de Madrid el próximo mes de diciembre.

El segundo más longevo del campeonato español seguirá siendo Manuel Pellegini, quien llegó al Real Betis en verano de 2020. Y el tercero, un José Bordalás que acaba de renovar e inició esta segunda etapa en el Getafe en abril de 2023.

El resto de entrenadores son relativamente recientes: Claudio Giráldez seguirá en el Celta, Hansi Flick en el FC Barcelona, Manolo González en el Espanyol y Carlos Corberán, en el Valencia CF.

También seguirán los cuatro entrenadores que llegaron en medio del pasado curso y lograron respectivos objetivos: Luís Castro tras su milagro en el Levante, Quique Sánchez Flores en el Alavés, Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad y Luis García Plaza en el Sevilla.